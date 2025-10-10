Presidenta de México pide que liberen a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte. Foto: composición LR

Presidenta de México pide que liberen a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte. Foto: composición LR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este viernes sobre la destitución de Dina Boluarte y pidió la liberación del exmandatario Pedro Castillo, a quien calificó como víctima de un proceso injusto. La mandataria recordó que la vacancia de Boluarte “fue por unanimidad” en el Congreso de la República.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, nuestra solidaridad siempre con él. Creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte). Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, señaló.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...