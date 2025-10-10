HOYSuscripcion LR Focus

Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Política

Presidenta de México pide que libere a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte: "Fue destituida por unanimidad"

Claudia Sheinbaum volvió a pronunciarse sobre la crisis política en Perú tras la vacancia de Dina Boluarte. La mandataria mexicana reiteró su respaldo al expresidente Pedro Castillo, a quien consideró víctima de un golpe de Estado, y exigió que se le otorgue un juicio justo.

Presidenta de México pide que liberen a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte. Foto: composición LR
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este viernes sobre la destitución de Dina Boluarte y pidió la liberación del exmandatario Pedro Castillo, a quien calificó como víctima de un proceso injusto. La mandataria recordó que la vacancia de Boluarte “fue por unanimidad” en el Congreso de la República.

“Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, nuestra solidaridad siempre con él. Creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte). Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, señaló.

Noticia en desarrollo...

