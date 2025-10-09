La congresista Susel Paredes declaró el oportunismo de las bancadas políticas para vacar a Dina Boluarte. | Foto: composición LR/Susel Paredes

A su llegada a la sede del Congreso, Susel Paredes declaró que las bancadas políticas del parlamento aprovecharán la vacancia presidencial de cara a las elecciones generales de 2026. Después de varios meses, distintas agrupaciones políticas comunicaron su intención de destituir a la mandataria Dina Boluarte.

A lo largo del jueves 9 de octubre, se ha proyectado que es factible reunir los 87 votos para vacar a la cabeza del Poder Ejecutivo. En este contexto, la congresista Paredes arremetió contra la oposición 'bamba', debido a que pudo concretar su salida en las mociones que se presentaron desde 2023.

Susel Paredes arremete por oportunismo de bancadas del Congreso

El jueves 9 de octubre, Susel Paredes llegó a las instalaciones del Poder Legislativo para unirse al Pleno. A su llegada, la prensa le consultó qué opinaba del apoyo de Fuerza Popular en una nueva moción de vacancia presidencial contra la mandataria. "Dada la cantidad de congresistas que van a la reelección, no tienen más remedio que vacar a Dina Boluarte", expresó la abogada.

La congresista resaltó que la actual mandataria afectaría la campaña de los partidos políticos que participen en las elecciones generales de 2026. Además, recalcó que, anteriormente, se archivaron seis mociones de vacancia desde que asumió Boluarte. Por ejemplo, recordó que el pasado 11 de abril presentó este trámite, pero no recibió el apoyo de otras agrupaciones del Congreso.

¿Quién asumirá la presidencia del Perú?

Por otro lado, Susel Paredes comentó que José Jerí, presidente del Congreso, no tendría que asumir el Poder Ejecutivo tras la salida de Dina Boluarte. De hecho, la congresista señaló que el Parlamento puede elegir, bajo consenso, a un nuevo mandatario de la Presidencia del Perú.