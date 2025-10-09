Pedro Castillo sobre rechazo de Puno a Phillip Butters: "Menos mal el pueblo se ha dado cuenta"

Pedro Castillo se refirió al repudió de los ciudadanos de Puno contra el precandidato presidencial de Avanza País. Foto: Composición/LR

El expresidente de la República, Pedro Castillo, se refirió al rechazo de la ciudadanía de Puno al precandidato presidencial Phillip Butters el último 8 de octubre. Durante el juicio oral desde el penal de Barbadillo, Castillo mencionó que "cuando la confianza no es correspondida" por diversos personajes políticos, "esta confianza se les retira".

"Menos mal, el pueblo se ha dado cuenta y cuando a alguien se le da la confianza y no es correspondida, esta confianza se le retira. Hoy a este pueblo sufrido llegan los precandidatos y le terminan reventando huevos", comentó.

El último miércoles, la ciudadanía puneña se opusieron a la presencia del periodista en su región debido a que, según recordaron, en diciembre del 2022, en su programa 'Combutters' dijo: "¿Por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza?, explíquenme".

Por otro lado, el exmandatario negó haber cometido el presunto delito de rebelión en su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. "Yo nunca cometí el delito de rebelión. Los señores que están aquí como coimputados nunca tuvieron que ver, nunca me reuní con ellos para hacer un acto de rebelión", aseguró.

"A mí se me acusa de haber cerrado el Congreso, este Congreso que nunca se cerró y que ha perdido la confianza del pueblo", agregó.

Pedro Castillo se pronuncia en medio de crisis de inseguridad ciudadana

El expresidente investigado por el presunto delito de rebelión, comentó sobre la actual crisis de inseguridad ciudadana. Además, hizo alusión a la mesa de trabajo que se realiza entre los gremios de transporte junto con el Congreso y el Ejecutivo y calificó como "ingenuos" a los dirigentes.

"En su momento, cuando era presidente de la República, conversé con el presidente de Venezuela para terminar con la delincuencia en el país. La delincuencia no solamente son los delincuentes del Perú. Cuando pedí que se autorice el aterrizaje del avión de Venezuela para llevar a estos señores, el Congreso se opuso. Por eso, es que el pueblo ha quitado su confianza de estos señores", expresó.

Hay movilizaciones, el pueblo rebasa la delincuencia, ha rebasado la corrupción, hay dirigentes ingenuos que todavía creen en una mesa de diálogo. Termino diciendo que el pueblo es sabio, inteligente, ha retirado la confianza. En mi gobierno quise combatir la delincuencia y la corrupción como se barre las escaleras, de arriba hacia abajo", agregó.