Confirman 5 personas heridas tras balacera en concierto de Agua Marina
Confirman 5 personas heridas tras balacera en concierto de Agua Marina     
Violencia política en campaña y Dina se hace cargo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

La Parlamentaria del Bloque Democrático apuntó contra la presidenta, sus ministros liderados por Eduardo Arana y al "Congreso mayoritario" por el incremento de la inseguridad ciudadana.

Congresista atribuyó el incremento de delincuencia a la jefa de Estado, su gabinete ministerial y al Parlamento mayoritario. Foto: Composición/LR
Congresista atribuyó el incremento de delincuencia a la jefa de Estado, su gabinete ministerial y al Parlamento mayoritario. Foto: Composición/LR

El grupo musical Agua Marina sufrió un atentado el último 8 de octubre mientras realizaba un concierto en Chorrillos. La Fiscalía, hasta el momento, ha identificado a 5 heridos (4 músicos y un vendedor). En ese contexto, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) se pronunció tras los hechos ocurridos y responsabilizó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre el incremento de la inseguridad ciudadana en el Perú.

Asimismo, la parlamentaria apuntó contra el gabinete ministerial del Gobierno, liderado por el premier Eduardo Arana, y contra su propia institución — "un Congreso mayoritario", como lo calificó— por los altos índices de criminalidad.

"La responsabilidad es directa: de Dina Boluarte, de su gabinete inoperante encabezado por Eduardo Arana, y también de un Congreso mayoritario que ha renunciado a su rol fiscalizador, prefiriendo cogobernar sin control político real. No basta con llamados de atención; hacen falta acciones concretas, para que la precariedad de este gobierno acabe", protestó Luque a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El atentado contra el grupo musical se realizó a pocas horas de que el Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Congreso se reúnan con los gremios de transportes con la finalidad de concretar medidas contra la extorsión. Esto tras el paro de transportistas realizado el lunes 6 de octubre, en el que piden no ser asesinados y querer vivir.

Tweet de la congresista Ruth Luque. "La responsabilidad es directa: de Dina Boluarte, de su gabinete inoperante encabezado por Eduardo Arana, y también de un Congreso mayoritario que ha renunciado a su rol fiscalizador"

Ruth Luque: "En este país ya no hay lugar seguro"

En su misma publicación, la congresista recordó que diversos sectores levantan su voz contra las autoridades por mayo medidas contra la inseguridad. Asimismo, trajo a acolación la moción de censura contra el exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el titular de la PCM, Eduardo Arana, tras la difusión de audios por presuntos vínculos por el caso de 'El Diablo'. "Consolidar una censura fue prácticamente imposible en este Congreso, dominado por una mayoría oficialista y aliada del régimen de Dina Boluarte".

"Hoy, en medio de una ola de asesinatos —de transportistas, artistas como los de Armonía 10 y Agua Marina, y ciudadanos de a pie— sectores político alzan la voz denunciando la precariedad del gobierno frente a una violencia que ya se ha normalizado", lamentó.

"Pero no se trata solo de sectores específicos. Se trata del riesgo constante que enfrentamos toda la población: en este país ya no hay lugar seguro, porque salir a la calle puede costarte la vida", acotó.

