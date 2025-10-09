Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina
El presidente del Consejo de Ministros llegó junto con el gabinete ministerial para dar cuentas sobre la inseguridad ciudadana del Perú, luego del atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina. El ataque que ocurrió en Chorrillos dejó 5 heridos, 4 músicos y un ambulante.
El Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, llegó al Pleno del Congreso para responder sobre el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina. Junto con los miembros del gabinete ministerial, Arana deberá responder por la deficiente gestión del Gobierno de Dina Boluarte en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En paralelo, se prepara una moción vacancia contra la presidenta Boluarte que contaría con más de 100 votos de respaldo, lo que dejaría a la jefa de Estado fuera del Ejecutivo.
Eduardo Arana responde ante el Congreso: ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso acordó citar a Eduardo Arana y su gabinete ministerial
Eduardo Arana llega al Congreso para responder por atentado contra Agua Marina
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó al Parlamento para dar cuentas sobre la crisis de inseguridad ciudadana que afronta al Perú. La gato que rebalsó el vaso fue el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina que dejó 5 heridos de bala.