Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

El presidente del Consejo de Ministros llegó junto con el gabinete ministerial para dar cuentas sobre la inseguridad ciudadana del Perú, luego del atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina. El ataque que ocurrió en Chorrillos dejó 5 heridos, 4 músicos y un ambulante.

Eduardo Arana se presenta ante el Congreso. Foto: Composición/LR
Eduardo Arana se presenta ante el Congreso. Foto: Composición/LR

El Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, llegó al Pleno del Congreso para responder sobre el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina. Junto con los miembros del gabinete ministerial, Arana deberá responder por la deficiente gestión del Gobierno de Dina Boluarte en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En paralelo, se prepara una moción vacancia contra la presidenta Boluarte que contaría con más de 100 votos de respaldo, lo que dejaría a la jefa de Estado fuera del Ejecutivo.

Eduardo Arana responde ante el Congreso: ÚLTIMAS NOTICIAS

16:02
9/10/2025

Congreso acordó citar a Eduardo Arana y su gabinete ministerial

15:56
9/10/2025

Eduardo Arana llega al Congreso para responder por atentado contra Agua Marina

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó al Parlamento para dar cuentas sobre la crisis de inseguridad ciudadana que afronta al Perú. La gato que rebalsó el vaso fue el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina que dejó 5 heridos de bala.

