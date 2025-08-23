HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Política

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

La congresista de Bloque Democrático Popular criticó el retorno de Juan José Santiváñez, esta vez al Ministerio de Justicia y DD. HH., ´y señaló que con ello el Gobierno refuerza su línea autoritaria.

Ruth Luque mostró su rechazo a la reincorporación de Santiváñez al gabinete. Foto: composición LR
Ruth Luque mostró su rechazo a la reincorporación de Santiváñez al gabinete. Foto: composición LR

A través de sus redes sociales, la congresista de Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, criticó el retorno del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien esta vez asumió la titularidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). La presidenta Dina Boluarte encabezó la ceremonia que se realizó este sábado 23 de agosto en Palacio de Gobierno.

"El nombramiento de Juan José Santiváñez en una cartera tan sensible como la de Justicia y DDHH solo significa que las cosas siempre pueden estar peor, en un sector donde el gobierno ha demostrado su talante antidemocrático y autoritario", escribió en X.

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

lr.pe

Asimismo, la parlamentaria señaló que el regreso del censurado exministro es una muestra de que el Ejecutivo continuará gobernando sin transparencia y sin respeto a los derechos humanos. "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad y el autoritarismo seguirán siendo la orientación del gobierno de Dina Boluarte. Su presencia muestra que no tendrá ningún problema ni recato para conseguir esos objetivos", agregó.

Cabe recordar que el pasado 20 de marzo, Santiváñez se presentó ante el Congreso de la República para sustentar los avances y supuestos logros de su gestión en el marco de la censura. En ese entonces, se conoció que por temas de tiempo no pudo terminar de leer todo lo que tenía preparado, lo que incluía un mensaje que ponía en debate la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algo que ahora podría impulsar desde la cabeza del MINJUS.

Es importante recalcar que la propia presidenta de la República ha arremetido en reiteradas ocasiones contra este organismo. Un ejemplo de ello ocurrió cuando la Corte ordenó inaplicar la ley de amnistía promulgada por el Congreso.

En aquella ocasión, la mandataria respondió que "la Corte IDH actúa como si el Perú siguiera siendo un virreinato, una colonia de algún país o de cualquier entidad internacional". Por lo que terminó promulgando la ley en una ceremonia que contó con la participación de Juan Rivera Lazo, exmiembro del Grupo Colina, entre los invitados.

Dina Boluarte EN VIVO: Juan José Santiváñez asume como ministro de Justicia y Derechos Humanos

lr.pe
