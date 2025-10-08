HOYSuscripcion LR Focus

Deudos de fallecidos en protestas contra Dina Boluarte rechazan a Phillip Butters: “Nos llamó terroristas y ahora viene a Puno”

Familiares no olvidan que, en diciembre del 2022, Phillip Butters dijo "¿por qué no les han metido un balazo en la cabeza?". Este miércoles 8 de octubre, la ciudadanía lo rechazó en medio de abucheos y lanzamiento de huevos.

Familiares de muertos en protestas del 2022 y 2023 rechazaron y protestaron contra el precandidato presidencial por sus dichos. Foto: Composición/LR
Familiares de muertos en protestas del 2022 y 2023 rechazaron y protestaron contra el precandidato presidencial por sus dichos. Foto: Composición/LR

Phillip Butters, precandidato presidencial por Avanza País, no fue bien recibido en Puno. Este miércoles 8 de octubre, la ciudadanía lo rechazó en medio de abucheos y lanzamientos de huevos. El motivo es porque, en diciembre del 2022, en medio de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, Butters mencionó: "¿Por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza?, explíquenme".

En ese sentido, el periodista recibió un trato hostil al arribar a la radio La Decana, en Juliaca, luego de brindar una entrevista. Asimismo, los familiares de los fallecidos durante las manifestaciones del 2022 y 2023 se acercaron a pedirle explicaciones del porqué los había terruqueado y tildado de subversivos a las personas que perdieron la vida en los exteriores del aeropuerto de Juliaca.

El presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero, Raúl Samillan Sanga, cuestionó la presencia de Butters luego de sus declaraciones y calificó sus dichos como "el mismo discurso del Gobierno".

"Cómo es posible que este señor después de todo lo que nos terruqueo ahora venga a Puno y encima se reafirma que acá hubo actos terroristas. Viene tácitamente con el mismo discurso del Gobierno, pero a la vez soslaya que mataron a nuestros parientes. Este señor qué se ha creído. No lo queremos. Nosotros no vamos a descansar hasta que se vaya. Estos nos creen tontos. Que se vaya. No queremos a nadie de la derecha", expresó Samillan Sanga.

Phillip Butters es rechazo en Puno: "He venido a botar a quien desde Lima le decía a la policía que dispare a manifestantes"

Phillip Butters estuvo una hora y media en la radio y, al culminar la entrevista, según indicó una trabajadora del medio, el periodista se escondió en un ambiente y no salió hasta que llegaron los efectivos policiales.

Sin embargo, un vendedor de helado se manifestó en contra del precandidato presidencial. De acuerdo con sus declaraciones, se acercó a manifestar contra el periodista porque "le decía a la policía que dispare a manifestantes".

"Yo soy comerciante de helados, pero he dejado mi negocio porque he venido a botar a quien desde Lima le decía a la policía que dispare a manifestantes. Como es posible después que mataron a nuestros hermanos y dejaron varios heridos, ahora venga este señor a pedir votos. Los puneños ya no somos como antes", expresó.

Luego, acotó: "Somos campesinas, pero ahora nos informamos. Así como vino va a tener que irse. Estamos muy molestos. Muy enojados estamos después de todo lo que nos insultaron desde Lima. No queremos a nadie de la derecha".

"Este es un mensaje para Keiko Fujimori, para Rafael López Aliaga, Cesar Acuña, y los partidos de la derecha que desde el Congreso protegen a Dina Boluarte. Ningún terruquedor va a entrar a Puno. Están avisados. Puno es el Perú. Puno es dignidad”, alertó otro ciudadano.

