Nueve asesinatos en las últimas 24 horas

Más de medio millar de homicidios se registran a nivel nacional. En las últimas horas, Lima y La Libertad han sido escenario de hechos violentos que dejaron como saldo a nueve personas sin vida. Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran dos adolescentes de 15 y 17 años, personas que tenían toda una vida por delante, pero que la delincuencia se las arrebató sin piedad. De esta manera, hasta la fecha, se reportan 5.423 crímenes, según el conteo diario que realiza La República.

Tres hombres fueron acribillados en zona desolada de Chuquitanta

La madrugada de hoy se halló un triple asesinato en un descampado ubicado en la calle Uranio, en la zona agrícola de La Muralla de Chuquitanta, distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a.m. de este miércoles y ha generado conmoción entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y alumbrado público. Testigos señalaron que las víctimas fueron bajadas de una camioneta y otro vehículo antes de escucharse una ráfaga de más de veinte disparos.

Efectivos de Criminalística, agentes de la comisaría de Pro y personal de la Dirincri llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los cuerpos, aún sin identificar, presentaban múltiples impactos de bala, uno de ellos con al menos diez heridas. La Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas, dada la forma del ataque.

Asesinan a adolescente de 17 años tras resistirse a asalto en San Juan de Lurigancho

Un menor identificado por los vecinos como “Telón”, fue asesinado de tres disparos en el cruce de la calle 2 con la avenida San Martín, en el asentamiento humano 19 de Abril, distrito de San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando tres sujetos lo interceptaron presuntamente para asaltarlo. Según testigos, el joven se resistió al robo, por lo que uno de los atacantes le disparó antes de huir con su celular y zapatillas.

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acordonaron la zona para iniciar las diligencias, mientras la comisaría de Santa Elizabeth asumió la investigación del caso. Vecinos indicaron que el menor trabajaba como mototaxista en el paradero 10 de Canto Grande y era conocido por ser tranquilo y trabajador. Este homicidio, el cuarto registrado en la zona en lo que va del año, ha generado temor entre los residentes, quienes exigen mayor presencia policial y patrullaje ante el incremento de la violencia en SJL.

Asesinan a balazos a hombre en Chorrillos: la víctima tenía antecedentes policiales

Un hombre identificado como Diego Rafael Alzamora Palomino (33) fue asesinado de más de diez disparos cuando regresaba a su vivienda en la tercera zona de Las Delicias, en el distrito de Chorrillos. Según testigos, dos sujetos armados lo interceptaron en plena vía y, tras reconocerlo, abrieron fuego sin mediar palabra. Los sicarios escaparon a toda velocidad, dejando a la víctima tendida en medio de un charco de sangre.

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística hallaron 14 casquillos de bala en la escena, lo que da cuenta de la brutalidad del ataque. De acuerdo con fuentes policiales, Alzamora Palomino tenía antecedentes por diversos delitos, por lo que no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. La Dirincri ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables, mientras los vecinos exigieron mayor seguridad ante el aumento de crímenes en el sur de Lima.

Sicarios asesinan a joven mototaxista en Huacho: víctima fue emboscada cuando regresaba a su casa

Terror en Huacho. Un joven mototaxista aun no identificado, fue asesinado a balazos la noche del martes en el sector La Muralla, distrito de Végueta. El ataque ocurrió cerca de las 8:30 p. m., cuando retornaba de dejar a un pasajero y fue interceptado por dos sujetos que salieron de la oscuridad y le dispararon a quemarropa. Personal de Serenazgo acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Regional de Huacho, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Raúl Chávez, natural del sector Primavera, era conocido por apoyar a su madre en la venta de frutas y por su pasión por el fútbol. Su asesinato ha causado consternación entre familiares y vecinos, quienes exigen justicia. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar las causas del crimen, sin descartar que se trate de un intento de robo o un ajuste de cuentas.

Ultiman de varios disparos a padre de familia en Chepén

La tarde el último martes 7 de octubre, sujetos desconocidos balearon a dos amigos mientras se movilizaban a bordo de un mototaxi en La Libertad. Producto del ataque, Jefferson Correa Tejeda falleció en el acto dejando a una menor de 5 años en la orfandad. En tanto su amigo, identificado como H.Q.C. permanece internado debatiéndose entre la vida y la muerte.

Según los testigos, los presuntos sicarios llegaron en una motocicleta hasta la intersección de las calles San Martín y Bolívar, en el distrito Chepén, y dispararon sin mediar palabra. Tras lograr su cometido huyeron con rumbo desconocido. Al respecto, lo deudos presumen que el crimen es resultado de una equivocación de objetivo, pues ninguna de las víctimas presenta antecedentes policiales.

Acribillan a padre e hijo en el interior de su casa en La Libertad: madre también resultó herida

La madrugada de este miércoles 8 de octubre, un doble crimen estremeció a la población liberteña. Un padre y su hijo de apenas 15 años fueron asesinados de varios disparos en el interior de su casa, cuando sujetos desconocidos irrumpieron para, presuntamente, robar una motocicleta.

El hijo de la víctima contó que su madre también resultó con una herida por arma de fuego a la altura de la mandíbula, cuando trataba de defender a sus seres queridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Elmer Rosas Pérez y su menor de iniciales E.J.R.R.

Hasta el lugar llegó personal del Depincri, quienes iniciaron las investigaciones del caso, resultando en la detención de un menor de 16 años, quien es sindicado como el presunto responsable del crimen. No obstante, previo a ello, las rondas campesinas se congregaron en los exteriores de la dependencia policial para esperarlo e intentar tomar justicia por su propia mano.