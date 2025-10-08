HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Reportan músico herido tras balacera en concierto de Agua Marina
Reportan músico herido tras balacera en concierto de Agua Marina     Reportan músico herido tras balacera en concierto de Agua Marina     Reportan músico herido tras balacera en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Nueve asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 7 de octubre iban 5.414 homicidios, a los cuales se suman nueve víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.423.


Crímenes ocurrieron en Lima y La Libertad.
Crímenes ocurrieron en Lima y La Libertad. | Fuente: Maribel Mendo y Melissa Landa / La República. | Foto: composición LR.

Más de medio millar de homicidios se registran a nivel nacional. En las últimas horas, Lima y La Libertad han sido escenario de hechos violentos que dejaron como saldo a nueve personas sin vida. Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran dos adolescentes de 15 y 17 años, personas que tenían toda una vida por delante, pero que la delincuencia se las arrebató sin piedad. De esta manera, hasta la fecha, se reportan 5.423 crímenes, según el conteo diario que realiza La República.

Puedes ver: Cuatro asesinatos en las últimas 24 horas

lr.pe

Tres hombres fueron acribillados en zona desolada de Chuquitanta

La madrugada de hoy se halló un triple asesinato en un descampado ubicado en la calle Uranio, en la zona agrícola de La Muralla de Chuquitanta, distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a.m. de este miércoles y ha generado conmoción entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y alumbrado público. Testigos señalaron que las víctimas fueron bajadas de una camioneta y otro vehículo antes de escucharse una ráfaga de más de veinte disparos.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Efectivos de Criminalística, agentes de la comisaría de Pro y personal de la Dirincri llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los cuerpos, aún sin identificar, presentaban múltiples impactos de bala, uno de ellos con al menos diez heridas. La Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas, dada la forma del ataque.

Puedes ver: Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

lr.pe

Asesinan a adolescente de 17 años tras resistirse a asalto en San Juan de Lurigancho

Un menor identificado por los vecinos como “Telón”, fue asesinado de tres disparos en el cruce de la calle 2 con la avenida San Martín, en el asentamiento humano 19 de Abril, distrito de San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando tres sujetos lo interceptaron presuntamente para asaltarlo. Según testigos, el joven se resistió al robo, por lo que uno de los atacantes le disparó antes de huir con su celular y zapatillas.

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acordonaron la zona para iniciar las diligencias, mientras la comisaría de Santa Elizabeth asumió la investigación del caso. Vecinos indicaron que el menor trabajaba como mototaxista en el paradero 10 de Canto Grande y era conocido por ser tranquilo y trabajador. Este homicidio, el cuarto registrado en la zona en lo que va del año, ha generado temor entre los residentes, quienes exigen mayor presencia policial y patrullaje ante el incremento de la violencia en SJL.

Puedes ver: Menor de 17 años es asesinado cuando guardaba su mototaxi luego de trabajar: investigan presunto robo en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Asesinan a balazos a hombre en Chorrillos: la víctima tenía antecedentes policiales

Un hombre identificado como Diego Rafael Alzamora Palomino (33) fue asesinado de más de diez disparos cuando regresaba a su vivienda en la tercera zona de Las Delicias, en el distrito de Chorrillos. Según testigos, dos sujetos armados lo interceptaron en plena vía y, tras reconocerlo, abrieron fuego sin mediar palabra. Los sicarios escaparon a toda velocidad, dejando a la víctima tendida en medio de un charco de sangre.

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística hallaron 14 casquillos de bala en la escena, lo que da cuenta de la brutalidad del ataque. De acuerdo con fuentes policiales, Alzamora Palomino tenía antecedentes por diversos delitos, por lo que no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. La Dirincri ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables, mientras los vecinos exigieron mayor seguridad ante el aumento de crímenes en el sur de Lima.

Puedes ver: Capturan en Piura a presunta coautora del asesinato de un hombre hallado en la maletera de un auto en Breña

lr.pe

Sicarios asesinan a joven mototaxista en Huacho: víctima fue emboscada cuando regresaba a su casa

Terror en Huacho. Un joven mototaxista aun no identificado, fue asesinado a balazos la noche del martes en el sector La Muralla, distrito de Végueta. El ataque ocurrió cerca de las 8:30 p. m., cuando retornaba de dejar a un pasajero y fue interceptado por dos sujetos que salieron de la oscuridad y le dispararon a quemarropa. Personal de Serenazgo acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Regional de Huacho, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Raúl Chávez, natural del sector Primavera, era conocido por apoyar a su madre en la venta de frutas y por su pasión por el fútbol. Su asesinato ha causado consternación entre familiares y vecinos, quienes exigen justicia. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar las causas del crimen, sin descartar que se trate de un intento de robo o un ajuste de cuentas.

Puedes ver: Extorsionadores disparan contra unidad de transporte con pasajeros a bordo en Trujillo: piden S/. 50.000 para frenar ataques

lr.pe

Ultiman de varios disparos a padre de familia en Chepén

La tarde el último martes 7 de octubre, sujetos desconocidos balearon a dos amigos mientras se movilizaban a bordo de un mototaxi en La Libertad. Producto del ataque, Jefferson Correa Tejeda falleció en el acto dejando a una menor de 5 años en la orfandad. En tanto su amigo, identificado como H.Q.C. permanece internado debatiéndose entre la vida y la muerte.

Según los testigos, los presuntos sicarios llegaron en una motocicleta hasta la intersección de las calles San Martín y Bolívar, en el distrito Chepén, y dispararon sin mediar palabra. Tras lograr su cometido huyeron con rumbo desconocido. Al respecto, lo deudos presumen que el crimen es resultado de una equivocación de objetivo, pues ninguna de las víctimas presenta antecedentes policiales.

Puedes ver: Tacna: censistas del INEI denuncian agresiones por desconocido que intentó robarles

lr.pe

Acribillan a padre e hijo en el interior de su casa en La Libertad: madre también resultó herida

La madrugada de este miércoles 8 de octubre, un doble crimen estremeció a la población liberteña. Un padre y su hijo de apenas 15 años fueron asesinados de varios disparos en el interior de su casa, cuando sujetos desconocidos irrumpieron para, presuntamente, robar una motocicleta.

El hijo de la víctima contó que su madre también resultó con una herida por arma de fuego a la altura de la mandíbula, cuando trataba de defender a sus seres queridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Elmer Rosas Pérez y su menor de iniciales E.J.R.R.

Hasta el lugar llegó personal del Depincri, quienes iniciaron las investigaciones del caso, resultando en la detención de un menor de 16 años, quien es sindicado como el presunto responsable del crimen. No obstante, previo a ello, las rondas campesinas se congregaron en los exteriores de la dependencia policial para esperarlo e intentar tomar justicia por su propia mano.

Notas relacionadas
Organización Conaie duda del atentado contra Noboa y no descarta que se busque "criminalizar el movimiento" en Ecuador

Organización Conaie duda del atentado contra Noboa y no descarta que se busque "criminalizar el movimiento" en Ecuador

LEER MÁS
Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

LEER MÁS
Menor de 17 años es asesinado cuando guardaba su mototaxi luego de trabajar: investigan presunto robo en San Juan de Lurigancho

Menor de 17 años es asesinado cuando guardaba su mototaxi luego de trabajar: investigan presunto robo en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan balacera en concierto de Agua Marina y Zaperoko en Chorrillos: uno de los músicos resultó herido

Reportan balacera en concierto de Agua Marina y Zaperoko en Chorrillos: uno de los músicos resultó herido

LEER MÁS
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Madre e hija mueren durante incendio en Surco: se refugiaron en un cuarto por miedo al fuego

Madre e hija mueren durante incendio en Surco: se refugiaron en un cuarto por miedo al fuego

LEER MÁS
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

LEER MÁS
Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda multifamiliar en La Victoria: al menos 2 personas heridas

Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda multifamiliar en La Victoria: al menos 2 personas heridas

LEER MÁS
Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025