¡EN EXCLUSIVA!: Phillip Butters brindará una entrevista a Curwen en La República este jueves 11 de septiembre
A las 11:20 de la mañana de este jueves 11 de septiembre, Phillip Butters brindará una entrevista para el programa de Curwen en La República en la plataforma de YouTube.
¡En exclusiva! El precandidato presidencial, Phillip Butters, brindará una entrevista para el diario La República para el programa de Víctor Caballero, también conocido como Curwen. La conversación con todos los pormenores de la precandidatura del miembro de Avanza País será transmitido por la plataforma de YouTube a las 11:20 de la mañana este jueves 11 de septiembre.
En una charla política, Butters se referirá a la actual coyuntura política, su plan de gobierno y sus ideas con miras a las Elecciones Generales del próximo 12 de abril del 2026. Asimismo, se consultará sobre las acciones que se tomaría en un eventual gobierno contra la inseguridad ciudadana, pobreza y desigualdades en el Perú.