Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

3 días, 12 horas, 28 minutos es lo que tardaría Dina Boluarte en comprar el último iPhone 17 Pro Max valorizado en S/4.175,52 (US$1.199) con el sueldo que percibe actualmente: S/35.568. Un jubilado de la ONP, con una pensión de S/600 mensuales, tardaría 6 meses, 28 días, 15 horas,7 minutos en conseguir dicho equipo moderno.

Incluso, un pensionista de la ONP podría tardar más de 6 meses en comprarse un IPhone 17. Existen ciudadanos que perciben solo S/300 mensualmente. Foto: Composición/LR
Incluso, un pensionista de la ONP podría tardar más de 6 meses en comprarse un IPhone 17. Existen ciudadanos que perciben solo S/300 mensualmente. Foto: Composición/LR

La presidenta de la República, Dina Boluarte, generó el descontento nacional luego de que su sueldo aumentó considerablemente a S/35.568, pese a los cuestionamientos en su contra. En septiembre de este año, se pudo conocer los nuevos modelos que Apple lanzó al mercado con sus modelos de teléfonos iPhone 17. Los precios oscilan entre los 799 y 1199 dólares.

Tras conocerse el costo de cada equipo telefónico, diversos usuarios se cuestionaron cuánto tiempo podría demorarles a ellos o alguna autoridad comprar dichos modelos. En ese sentido, La República reviso los sueldos que perciben los diversos presidentes de las instituciones del Estado: Poder Judicial, Congreso, Junta Nacional de Justicia, alcaldes y ministros.

Es importante resaltar que dicha información fue obtenida desde el portal de Transparencia de cada institución. Asimismo, se tomará el valor del iPhone 17 Pro Max, equipo está valorizado en US$ 1.199; es decir, según el tipo de cambio a 3.48, S/4.175,52.

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días: un jubilado casi 7 meses

Ahora bien, empecemos por la persona con mayor poder y jerarquía en el Perú: la presidenta Dina Boluarte. Actualmente, la jefa de Estado recibe un salario de S/35.568 por mes. En detalle, S/1.185,60 por día; S/49.40 por hora y S/0.82 por minuto.

Es decir, a la mandataria se tardaría 3 días, 12 horas y 28 minutos en pagar un iPhone 17 Pro Max. Es preciso resaltar que dicho tiempo para pagar el aparato tecnológico es siempre y cuando la jefa de Estado no gaste un sol de su salario.

Sin embargo, un jubilado de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que recibe la pensión mínima de S/600, tardaría mucho más tiempo. Precisamente, con el mencionado apercibimiento, un ciudadano que aportó como mínimo 20 años al Estado, debe subsistir con S/20 al día o, más a detalle, con S/0.83 por hora.

En caso, el ciudadano desee adquirir un teléfono iPhone 17 Pro Max tardaría 6 meses, 28 días, 15 horas,7 minutos, siempre y cuando no gaste un sol de su salario. Sin duda, existe una enorme brecha entre la jefa de Estado y un peruano.

No obstante, si un adulto mayor de 65 años que aportó como mínimo 10 años a la ONP desee adquirir el mencionado teléfono tardaría más de un año.

Por otro lado, veamos el caso de un profesor en el Perú. De acuerdo con la remuneración de la Primera Escala Magisterial, un maestro percibe como mínimo S/3.100. Es decir, el docente del sector público gana S/103.33 por día, S/4.30 por hora y S/0.07 por minuto. Comprar un iPhone 17 Pro Máx. le tardaría 1 mes, 10 días, 9 horas, 17 minutos.

Mientras que un efectivo de la PNP, del rango más bajo —suboficial de tercera— con un salario de S/2.450,52, se tardaría 1 mes, 21 días, 2 horas en adquirir el equipo telefónico.

En tanto, una enfermera nombrada con un sueldo de S/3.500 demoraría 1 mes, 5 días, 18 horas, 22 minutos. Por su parte, un médico del Ministerio de Salud (Minsa), con un salario de S/9.000, demoraría 13 días, 21 horas, 50 minutos.

OficioMensual (S/) Por día (S/) Por hora (S/) Por minuto (S/) ¿Cuánto tardaría en comprar un iPhone 17 Pro Max?
Enfermera3.500116,664,860,081 mes, 5 días, 18 horas, 22 minutos
Policía2.450,5281,683,400,051 mes, 21 días, 2 horas
Profesor3.100103,334,300,071 mes, 10 días, 9 horas, 17 minutos
Jubilado ONP600200,830,016 meses, 28 días, 15 horas,7 minutos
Médico (Minsa)9.00030012,50,2013 días, 21 horas, 50 minutos

Congresistas, JNJ, alcaldes, Poder Judicial y ministros pueden comprar un iPhone en menos de 3 días

Ahora bien, el Congreso con menos de 5% de aprobación también fue evaluado. Actualmente, un parlamentario percibe un salario de S/15.600. Es decir, S/520 por día, S/21.66 por hora y S/0.36 por minuto. Comprarse un iPhone 17 le costaría 8 días, 35 minutos de trabajo.

Mientras que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, con un sueldo de S/35.017 —según el portal de Transparencia— le costaría 3 días, 13 horas, 47 minutos de trabajo para adquirir un equipo Apple.

Un alcalde de cualquier distrito del país, con un salario de S/13.512, demoraría solo un poco más de tiempo: 9 días, 6 horas, 21 minutos. La presidenta del Poder Judicial, con un sueldo de S/46.717,20, solo 2 días, 16 horas, 19 minutos.

Por otro lado, un ministro de Estado, cualquier de ellos con un salario de S/30.000, solo tardaría 4 días, 4 horas, 9 minutos.

Cargomensual (S/)Por día (S/) Por hora (S/) Por minuto (S/) Tiempo en comprar un iPhone 17
Presidenta35.5681185,649,40,823 días, 12 horas, 28 minutos
Congresista15.60052021,660,368 días, 35 minutos
JNJ35.0171167,2348,630,813 días, 13 horas, 47 minutos
Alcalde13.512450,418,760,319 días, 6 horas, 21 minutos
Poder Judicial46.717,21557,2464,881,082 días, 16 horas, 19 minutos
Ministro30.000100041,660,694 días, 4 horas, 9 minutos
