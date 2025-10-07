HOYSuscripcion LR Focus

Pedro Castillo arremete contra Dina Boluarte: "Es una inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

Durante la audiencia de juicio oral por el fallido golpe de Estado de 2022, el expresidente insistió en rechazar el juicio en su contra y envió un mensaje a la mandataria Dina Boluarte.

Pedro Castillo arremetió contra Dina Boluarte durante su audiencia de juicio oral. Foto: composición LR
Pedro Castillo arremetió contra Dina Boluarte durante su audiencia de juicio oral. Foto: composición LR

Este martes 7 de octubre, durante la audiencia de juicio oral desde el penal de Barbadillo, en el que cumple prisión preventiva, el expresidente Pedro Castillo reiteró su rechazo al juicio que afronta por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Y en su mensaje, no dudo en arremeter contra la mandataria Dina Boluarte.

"El Perú entero sabe que el 7 de diciembre de 2022 el Congreso tenía agendado una tercera vacancia al Gobierno legítimo del país que vino a solucionar los grandes problemas históricos olvidados de nuestra patria. Eso significaba que el 6 de diciembre todas las reuniones que tuve fueron para responder en el Congreso de la República", sostuvo.

"Me reuní con Aníbal , Betssy, Willy Huertas porque eran parte de mi gabinete. No para conspirar sino para responder a la vacancia ante el Congreso que el día de hoy hace lo que quiera en el país con una señora que es inquilina de Palacio (...) Miren como está el país, solo hay una salida y el pueblo lo sabe. Rechazo este juicio", agregó.

Cabe recordar que no es la primera vez que el expresidente usa el momento de su presentación para enviar mensajes sobre la coyuntura del país, pues tras las marchas de la Generación Z del 20 y 21 de setiembre, Castillo saludó la manifestación en las calles.

"Mire (magistrada) cómo está el país, todo está de cabeza. Es un día especial, un saludo a la juventud frente a toda esta podredumbre que existe en el país. Pienso que la juventud y la calle es momento de poner la agenda en el país", puntualizó el jefe de Estado.

Pedro Castillo: Congreso busca anular pensión vitalicia del expresidente

El Congreso de la República ha decidido apelar la reciente resolución del Poder Judicial que ordena otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), el Parlamento anunció que la Procuraduría presentará el recurso de apelación este jueves 2 de octubre.

Esta acción busca revertir la decisión judicial de primera instancia que favorece a Castillo Terrones. Si el fallo es confirmado en segunda instancia, el exmandatario recibiría una pensión vitalicia de S/15,600, equivalente al sueldo de un congresista en funciones.

El miércoles 1 de octubre, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio del Poder Judicial ordenó al Congreso otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo. Además, anuló las resoluciones parlamentarias que previamente negaron este beneficio tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, luego de su intento de golpe de Estado.

Pedro Castillo presentó una acción de amparo contra el Legislativo después de que este rechazara, en abril y mayo de 2024, su solicitud para recibir la pensión vitalicia en su calidad de exjefe de Estado. El Congreso fundamentó su decisión en el artículo 2 de la Ley N 26519, que establece que "el derecho queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto a los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes".

