Política

Carlincatura satiriza la reacción de una institución tras orden judicial de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

La caricatura recuerda el fallo del sistema judicial a favor de entregar el beneficio presidencial al exmandatario.

Carlincatura ironiza las respuestas de una entidad luego de la decisión judicial favorable a Castillo. Foto: Composición/LR
Carlincatura ironiza las respuestas de una entidad luego de la decisión judicial favorable a Castillo. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 5 de octubre, ironiza sobre las reacciones que se darían desde una institución del Estado luego de que el sistema judicial ordenó otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. Tras ello, el Parlamento apeló dicha decisión con la finalidad de evitar entregar dicho beneficio al exmandatario, de la misma manera que hizo con el exdictador Alberto Fujimori.

Caricatura política de Carlincatura del 5 de octubre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 5 de octubre de 2025

