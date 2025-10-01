Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

El Poder Judicial ordenó que el Congreso le dé a Pedro Castillo las pensiones vitalicias pendientes desde diciembre del 2022. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, ordenó al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo desde que dejó su mandato en diciembre del 2022.

El Poder Judicial sostuvo que hubo un "evidente resultado desigual ante la misma solicitud, sin que la emplazada haya cumplido con motivar debidamente las razones por las cuales a uno de los expresidentes le otorga la pensión vitalicia y al otro no". El Congreso decidió darle dicho benefició al exdictador Fujimori pese a que fue sentenciado por delitos de corrupción y lesa humanidad, mientras que se la negó a Castillo a pesar de que no hay una condena en su contra.

Es más, en los argumentos del Poder Judicial se muestra una boleta de pago de pensión vitalicia a Fujimori, luego de que el Legislativo dio el visto bueno a su petición.

Tanto Fujimori Fujimori como Castillo Terrones se ampararon en la Ley 26519 que establece la pensión vitalicia para exmandatarios. No obstante, no hubo paridad del Parlamento al momento de resolver dichas solicitudes.

"De ello, se debe concluir que en el presente caso se ha vulnerado el derecho a la igualdad del amparista, al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión vitalicia en calidad de expresidente (bajo la Ley 26519), por cuanto, la parte demandada, solo ha afirmado que el otorgamiento de la pensión se encuentra paralizado", se lee en la decisión del Poder Judicial.