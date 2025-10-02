HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Congreso apela decisión del PJ que ordena pensión vitalicia a Pedro Castillo

El Congreso había rechazado anteriormente la solicitud de pensión del exmandatario, argumentando la suspensión del pago para expresidentes acusados constitucionalmente, aunque el Poder Judicial consideró que aplicó la norma de manera desigual.

Congreso intenta frenar pensión vitalicia para Pedro Castillo. Foto: difusión
Congreso intenta frenar pensión vitalicia para Pedro Castillo. Foto: difusión

El Congreso de la República, a través de su Procuraduría Pública, presentó un recurso de apelación contra la resolución del Poder Judicial que ordena otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. El Legislativo busca que el fallo sea revocado y que se declare improcedente la demanda de amparo interpuesta por el exmandatario.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La resolución apelada fue emitida por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima. En ella, se declaraba fundada la demanda de Castillo y se disponía que reciba la pensión vitalicia equivalente a la remuneración de un congresista en funciones. El beneficio ascendería a S/ 15.600 mensuales.

TE RECOMENDAMOS

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios
Documento de apelación del Congreso al Poder Judicial. Foto: difusión

Documento de apelación del Congreso al Poder Judicial. Foto: difusión

PUEDES VER: Congreso: presentan moción de censura contra ministro de cultura por crisis en Machu Picchu

lr.pe

El Parlamento había rechazado en abril y mayo de 2024 la solicitud de pensión, invocando el artículo 2 de la Ley 26519, que suspende el pago para expresidentes acusados constitucionalmente, salvo que exista una sentencia que los declare inocentes. Bajo ese argumento, el Congreso negó dos veces el pedido de Castillo.

Sin embargo, el Poder Judicial consideró que el Legislativo aplicó de manera desigual esta norma, recordando que en casos anteriores se concedió la pensión a expresidentes cuestionados, como Alberto Fujimori. Este criterio fue decisivo para que la jueza otorgara la razón al exmandatario, lo que ahora es materia de apelación por parte del Congreso.

Notas relacionadas
Congreso: presentan moción de censura contra ministro de cultura por crisis en Machu Picchu

Congreso: presentan moción de censura contra ministro de cultura por crisis en Machu Picchu

LEER MÁS
Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

LEER MÁS
Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

LEER MÁS
Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

LEER MÁS
Cardenal Carlos Castillo es hospitalizado de emergencia tras descompensarse en Iquitos

Cardenal Carlos Castillo es hospitalizado de emergencia tras descompensarse en Iquitos

LEER MÁS
Rosa María Palacios ante renuncia de Santiváñez: "Este es el hombre más poderoso del régimen de Boluarte"

Rosa María Palacios ante renuncia de Santiváñez: "Este es el hombre más poderoso del régimen de Boluarte"

LEER MÁS
Tomás Gálvez reafirma su propuesta de eliminar a los equipos especiales dentro del Ministerio Público

Tomás Gálvez reafirma su propuesta de eliminar a los equipos especiales dentro del Ministerio Público

LEER MÁS
Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025