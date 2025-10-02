El Congreso de la República, a través de su Procuraduría Pública, presentó un recurso de apelación contra la resolución del Poder Judicial que ordena otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. El Legislativo busca que el fallo sea revocado y que se declare improcedente la demanda de amparo interpuesta por el exmandatario.

La resolución apelada fue emitida por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima. En ella, se declaraba fundada la demanda de Castillo y se disponía que reciba la pensión vitalicia equivalente a la remuneración de un congresista en funciones. El beneficio ascendería a S/ 15.600 mensuales.

El Parlamento había rechazado en abril y mayo de 2024 la solicitud de pensión, invocando el artículo 2 de la Ley 26519, que suspende el pago para expresidentes acusados constitucionalmente, salvo que exista una sentencia que los declare inocentes. Bajo ese argumento, el Congreso negó dos veces el pedido de Castillo.

Sin embargo, el Poder Judicial consideró que el Legislativo aplicó de manera desigual esta norma, recordando que en casos anteriores se concedió la pensión a expresidentes cuestionados, como Alberto Fujimori. Este criterio fue decisivo para que la jueza otorgara la razón al exmandatario, lo que ahora es materia de apelación por parte del Congreso.