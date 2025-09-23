HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Política

Pedro Castillo sobre la marcha de la Generación Z: "Un saludo a la juventud frente a toda esta podredumbre que existe en el país"

El expresidente Castillo calificó como "un día especial" que la denominada 'Generación Z' salió a protestar a las calles el último 20 y 21 de septiembre. El exmandatario es investigado por el presunto delito de rebelión por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

Pedro Castillo se refirió a la marcha de la generación Z. Foto: Composición/LR
Pedro Castillo se refirió a la marcha de la generación Z. Foto: Composición/LR

El expresidente Pedro Castillo se pronunció luego de la marcha que realizó la denominada 'Generación Z' el último 20 y 21 de septiembre en el Centro de Lima. Durante la audiencia del juicio oral por su intento de golpe de Estado, el exmandatario calificó como "un día especial" que los ciudadanos se hayan manifestado en las calles contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

"Mire (magistrada) cómo está el país, todo está de cabeza. Es un día especial, un saludo a la juventud frente a toda esta podredumbre que existe en el país. Pienso que la juventud y la calle es momento de poner la agenda en el país", enfatizó.

Como se recuerda, en la protesta ciudadana del fin de semana se reportó una fuerte represión policial contra los protestantes y los periodistas que cubrían las manifestaciones. Las diversas denuncias señalan que los efectivos de las fuerzas del orden atacaron con perdigones y gases lacrimógenos a las personas que se encontraban en el lugar.

Por otro lado, el exmandatario intentó justificar su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 al indicar que lo que hizo fue "trasladar el clamor del pueblo". Asimismo, recordó los casos judiciales que involucran a expresidentes y autoridades, así como a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Yo solamente lo que hice es trasladar el clamor del pueblo a través de un discurso, eso debe quedar claro. Yo creo que acá las cosas se deben ceñir a la verdad, invoco a esta sala, al Tribunal para que actúe no de espaldas a un sentido común. Debo ser claro, acá no se está juzgando el caso Cócteles o Lava Jato", expresó.

"Señores magistrados, ahora se trae a este juicio una nueva imputación. Yo jamás conspiré contra nadie. El día 6 de diciembre, me reuní no solamente con algunos ministros, sino con muchos dirigentes de sectores del país. Los señores que me acompañan como coimputados nada tienen que ver en el tema de rebelión y el delito que se me imputa", agregó.

Pedro Castillo: presentan nuevo habeas corpus solicitando la liberación del expresidente

Se ha presentado un nuevo recurso de habeas corpus en favor de Pedro Castillo, expresidente actualmente recluido en el penal de Barbadillo. El abogado Eduardo Pachas, quien anteriormente formó parte del equipo legal de Castillo, interpuso este recurso ante la Corte Superior de Justicia. Pachas argumenta que se está vulnerando el principio de cosa juzgada con relación al delito de conspiración atribuido a Castillo por los eventos del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso.

Según la defensa, el delito de conspiración ya había sido investigado y archivado por el Ministerio Público. Sin embargo, en una reciente audiencia, la Sala Penal Suprema propuso acumular este cargo junto con el de rebelión. El abogado considera que esta decisión es ilegal, ya que el fiscal no incluyó la conspiración en su acusación final presentada en 2023.

