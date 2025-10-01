HOYSuscripcion LR Focus

Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia
Política

Congreso busca anular pensión vitalicia de Pedro Castillo: apelará fallo del Poder Judicial

La Procuraduría del Congreso presentará la apelación a la decisión del Poder Judicial para que Castillo no cobre pensión vitalicia de S/15.600.

Pedro Castillo cobraría pensión vitalicia de S/15.600. Foto: composición LR
El Congreso apelará la decisión del Poder Judicial para anular la pensión vitalicia a favor del expresidente Pedro Castillo. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Parlamento informó que la Procuraduría de la institución presentará el recurso de apelación este jueves 2 de octubre.

Con esta decisión, el Legislativo intentará dejar sin efecto la resolución en primera instancia favorable al exjefe de Estado. En caso el fallo sea ratificado en segunda instancia, Castillo Terrones cobraría un sueldo vitalicio de S/15.600, el equivalente a un sueldo de congresista en funciones.

Comunicado del Congreso en redes sociales

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

Este miércoles 1 de octubre, el Poder Judicial, mediante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, ordenó al Congreso que otorgarle una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. Asimismo, el sistema judicial anuló las resoluciones parlamentarias que negaron dicho beneficio a Castillo Terrones tras la caída de su gobierno en diciembre de 2022, luego de su intento de golpe de Estado.

El expresidente Castillo presentó una acción de amparo contra el Legislativo después de que este rechazara, en abril y mayo de 2024, su solicitud para recibir una pensión vitalicia en su calidad de exjefe de Estado. El Parlamento fundamentó su decisión en el artículo 2 de la Ley N° 26519, que estipula que "el derecho queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto a los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes".

PUEDES VER: Periodistas exigen respeto a la libertad de prensa en medio de represión del Gobierno

lr.pe

El 17 de febrero de 2023, el Congreso aprobó la Resolución Legislativa N° 006-2022-2023-CR, en la cual se acusó constitucionalmente al expresidente Castillo por presuntamente liderar una organización criminal. No obstante, poco tiempo después, el Legislativo aprobó otorgar pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori, quien fue sentenciado por delitos de lesa humanidad y corrupción.

El juzgado señaló que existió un "trato desigual" en la evaluación de solicitudes similares, ya que el Congreso no justificó adecuadamente por qué concedió la pensión vitalicia a un expresidente y se la negó a otro

"En efecto, al expresidente José Pedro Castillo Terrones, le deniegan la pensión vitalicia en virtud del Artículo 2° de la Ley 26519; sin embargo, al expresidente Alberto Fujimori, se le otorga la pensión, señalando que el mismo Artículo 2° de la Ley 26519 atentaría el derecho a la presunción de inocencia", se menciona en el documento.

