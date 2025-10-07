HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso debatirá moción de censura contra ministro Fabricio Valencia este jueves 9 de octubre

El pleno del Congreso debatirá este jueves 9 de octubre una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia por cuestionamientos relacionados con su gestión en Machu Picchu.

Moción de censura contra ministro de Cultura será debatida este jueves 9 de octubre. Foto: composición LR
Moción de censura contra ministro de Cultura será debatida este jueves 9 de octubre. Foto: composición LR

El Pleno del Congreso de la República debatirá este jueves 9 de octubre a las 10 de la mañana la moción de censura presentada contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por los cuestionamientos a su gestión en Machu Picchu.

La iniciativa legislativa fue promovida por congresistas de distintas bancadas cuenta con 35 firmas necesarias para ser debatida. Entre los argumentos principales se señalan las deficiencias en la administración de Machu Picchu y la ausencia de avances en proyectos para el patrimonio cultural como la isla de Pachacámac, Kuélap y el complejo del Gran Pajatén.

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Otro de los puntos cuestionados es la contratación de un nuevo local para la sede de TV Perú por un monto de S/ 16 millones, operación que, según la denuncia, se realizó sin concurso público. Además, se le atribuyen omisiones en la atención de conflictos laborales dentro de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.

Moción de censura.

Moción de censura.

lr.pe

Aunque la moción fue respaldada inicialmente por diversas bancadas, algunos legisladores de Acción Popular y Alianza para el Progreso retiraron su apoyo en los últimos días, lo que ha puesto en duda la censura prospere. Desde la oposición se denuncia un intento de blindaje al ministro, mientras el oficialismo busca ganar tiempo para defender su permanencia en el cargo.

De aprobarse la censura, el ministro Valencia deberá renunciar el puesto de manera inmediata, y el Ejecutivo tendría que designar a su reemplazo en esta cartera.

lr.pe

El ministro de Cultura ya ha sido interpelado por el Congreso de la República

El 13 de junio de 2025, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, compareció ante el Congreso de la República para responder a tres mociones de interpelación que, en conjunto, sumaban 52 preguntas. Estas mociones fueron presentadas por los congresistas Edward Málaga Trillo, Elvis Vergara Mendoza y Bernardo Quito Sarmiento, y abordaron temas como la reducción del área protegida de las Líneas de Nasca y presuntas irregularidades administrativas.

Uno de los puntos más controvertidos fue la decisión de reducir en más de 2.400 kilómetros cuadrados la extensión de la Reserva Arqueológica de Nasca, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El congresista Edward Málaga Trillo calificó esta medida como un "grave retroceso" en la protección del patrimonio nacional y expresó su preocupación por el posible avance de la minería informal en la zona.

Además, se cuestionaron presuntas irregularidades administrativas dentro del Ministerio de Cultura, incluyendo denuncias sobre posibles actos de corrupción y contrataciones irregulares. También se abordó la falta de atención a los reclamos laborales de los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, quienes realizaron una paralización en mayo de 2025.

