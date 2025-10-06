Ojeda comunicó que transportistas solicitan una reunión con el Ejecutivo y Legislativo para buscar medidas contra la extorsión. De no darse, el paro se extenderá por dos días más. Foto: Composición LR / Foto: Marco Cotrina - LR

Durante el debate en la Comisión de Transporte del Congreso sobre el paro de transportistas, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, transmitió el pedido de los transportistas de una reunión con Dina Boluarte y el presidente del Congreso, José Jerí, para debatir las medidas frente al incremento de las extorsiones a las empresas de transporte público así como el asesinato de choferes a manos de sicario. Ojeda advirtió que, si dicha reunión no se realiza hoy, la medida de protesta se extenderá por 48 horas más.

"Tenemos que ir a un segundo escalón. Y ese escalón, lamentablemente, se llama Presidencia del Consejo de Ministros, Presidente de la República, y Presidente del Congreso (…) El conglomerado del cono norte, y el cono este, y el cono sur, están pidiendo ese escalón (…) Han decidido, lamentablemente, que si esa reunión no es hoy día, se amplía a 48 horas", mencionó.

