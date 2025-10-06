Paro de transportes: Gremios levantan extensión de protesta tras reunión con Consejo de Ministros
El servicio de transporte se reanudará con normalidad mañana martes, confirmó el primer ministro, Eduardo Arana.
Paro de Transporte | Tras una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros, los gremios de transportistas decidieron levantar la huelga. El servicio de transporte se reanudará con normalidad mañana martes 7 de octubre.
