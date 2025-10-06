HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
Política

Cardenal Castillo sobre víctimas de extorsión: "Una sola vida requiere una llamada de atención, un intento de hacer algo"

El cardenal Carlos Castillo se refirió al paro de transportistas que se realiza en Lima y Callao este lunes 6 de octubre debido a la alta ola de inseguridad ciudadana.

Cardenal Carlos Castillo mostró su solidaridad con los trabajadores el transporte, quienes protestan por mayor seguridad en la ciudad. Foto: Composición/LR
El cardenal Carlos Castillo se refirió al paro de transportistas que se realiza en Lima y Callao este lunes 6 de octubre. Los trabajadores del transporte se manifiestan en las calles con la finalidad de solicitar medidas contra la extorsión y criminalidad que sufren día a día.

En ese sentido, Castillo calificó la crisis de inseguridad ciudadana como una "situación difícil" y enfatizó que la perdida de la vida de una persona "requiere una inmediata llamada de atención". Asimismo, instó a las autoridades a comprender la situación de los transportistas y de su protesta."Estamos en una situación muy difícil y en donde la muerte sella terriblemente nuestras vidas y ante eso nos queda también mantener la unidad y solidaridad con todas las víctimas", dijo.

PUEDES VER: Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

"Siempre la tendencia, a veces a vivir la vida con cierta ligereza, no percibe lo que significa una víctima. Una sola vida requiere inmediatamente una llamada de atención, un intento de hacer algo. Los hermanos choferes han querido hacerlo mediante este signo que es un poco fuerte porque deriva en situaciones un poco difíciles para la vida de la ciudad, pero que simultáneamente debe ser comprendida como también todo acto en donde las personas se manifiestan", expresó en una entrevista a RPP.

Las declaraciones de monseñor Castillo se dan un día después de que el ministro el Interior, Carlos Malaver, minimizara la muerte de un chofer venezolano por su nacionalidad. "No pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores. Señores, nosotros estamos cumpliendo a todos los conductores", dijo.

Cardenal Castillo pide no ser indiferentes con las manifestaciones de choferes

Sin embargo, el cardenal Carlos Castillo señaló que las manifestaciones en la ciudad deben desarrollarse de manera pacífica. No obstante, resaltó que, a pesar de ello, no puede haber una indiferencia ante las protestas ciudadanas.

"Siempre los actos deben ser pacíficos, en lo posible ordenados, pero no puede haber un indiferencia ante algo así. Y quizás ocurren justamente las reacciones, a veces más de protesta, justamente porque se siente abandono, se siente que no hay respuestas suficientes por parte de las personas o los encargados irresponsables", manifestó.

"Entonces, tenemos que tener paciencia, comprender también que es difícil para cualquiera soportar una situación tan difícil como esta, pero también ganar en eficiencia para responder a cosas tan graves como estos asesinatos", acotó.

PUEDES VER: Gustavo Gorriti: Fiscalía califica frase de Rafael López Aliaga "hay que cargárselo" como instigación al homicidio

