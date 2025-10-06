Fernando Olivera arremete contra Gobierno de Dina Boluarte: "Estamos en manos de la delincuencia"
El candidato del Frente Esperanza, Fernando Olivera, denunció la infiltración de la delincuencia en el Estado y propuso una "ley patriota" para combatir la corrupción. También cuestionó el rol de la Policía Nacional y prometió una reforma total del sistema de justicia.
- Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "No va a resolver el problema. No abran los mensajes"
- Dirigente transportista anuncia paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte y el presidente del Congreso
Durante su participación en el programa ‘Sin guion’, conducido por Rosa María Palacios, el candidato presidencial del partido Frente Esperanza, Fernando Olivera, lanzó duras críticas contra el actual Gobierno y las autoridades encargadas de la seguridad del país. Según Olivera, la corrupción y la delincuencia no solo azotan a la ciudadanía, sino que se encuentran enquistadas dentro de las propias instituciones del Estado. “Estamos en manos de la delincuencia, la cual se encuentra instalada dentro de las jefaturas y el mismo Gobierno”, afirmó con contundencia.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
El exministro también cuestionó el actuar de la Policía Nacional, asegurando que muchos efectivos protegen a extorsionadores en lugar de perseguirlos. Frente a este panorama, Olivera planteó como una de sus principales propuestas la creación de una “ley patriota”, cuyo objetivo sería erradicar la corrupción de manera estructural y llevar a cabo una reforma profunda de la institución policial. “Nosotros debemos devolverle la democracia a la población”, manifestó, haciendo énfasis en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
TE RECOMENDAMOS
JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"
Por otro lado, recordemos que Fernando Olivera ha declarado en anteriores ocasiones que, de llegar a la Presidencia, ordenará la vigilancia, detención y posterior enjuiciamiento de la presidenta Dina Boluarte y su entorno, a quienes responsabiliza por los crímenes y asesinatos cometidos durante su mandato. Aseguró que estos procesos se realizarán bajo una “nueva justicia” y reafirmó su compromiso de “rescatar la democracia”.