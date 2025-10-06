Fernando Olivera arremete contra Gobierno de Dina Boluarte: "Estamos en manos de la delincuencia"

Durante su participación en el programa ‘Sin guion’, conducido por Rosa María Palacios, el candidato presidencial del partido Frente Esperanza, Fernando Olivera, lanzó duras críticas contra el actual Gobierno y las autoridades encargadas de la seguridad del país. Según Olivera, la corrupción y la delincuencia no solo azotan a la ciudadanía, sino que se encuentran enquistadas dentro de las propias instituciones del Estado. “Estamos en manos de la delincuencia, la cual se encuentra instalada dentro de las jefaturas y el mismo Gobierno”, afirmó con contundencia.

El exministro también cuestionó el actuar de la Policía Nacional, asegurando que muchos efectivos protegen a extorsionadores en lugar de perseguirlos. Frente a este panorama, Olivera planteó como una de sus principales propuestas la creación de una “ley patriota”, cuyo objetivo sería erradicar la corrupción de manera estructural y llevar a cabo una reforma profunda de la institución policial. “Nosotros debemos devolverle la democracia a la población”, manifestó, haciendo énfasis en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Por otro lado, recordemos que Fernando Olivera ha declarado en anteriores ocasiones que, de llegar a la Presidencia, ordenará la vigilancia, detención y posterior enjuiciamiento de la presidenta Dina Boluarte y su entorno, a quienes responsabiliza por los crímenes y asesinatos cometidos durante su mandato. Aseguró que estos procesos se realizarán bajo una “nueva justicia” y reafirmó su compromiso de “rescatar la democracia”.