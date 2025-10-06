Chofer de 'El Rápido' expresa su indignación contra el Congreso: “Es el peor de la historia, son delincuentes con corbata”

En medio del paro de transportes de Lima, choferes expresaron su descontento hacia el Congreso y el Gobierno de Boluarte. Foto: composición LR

Durante la reciente jornada de protestas de transportistas, un chofer de la empresa 'El Rápido' manifestó su indignación contra el Congreso de la República, al que calificó como el peor de la historia. El conductor aseguró que los parlamentarios solo se preocupan por sus propios intereses, mientras los trabajadores del transporte enfrentan día a día el miedo y la violencia.

El transportista explicó que su principal reclamo es el incremento de la inseguridad. Indicó que las extorsiones se han vuelto constantes y que varios de sus compañeros han sido víctimas de ataques por negarse a pagar cupos a bandas delictivas. Dijo que cada jornada laboral comienza con la incertidumbre de no saber si podrá regresar a casa sano y salvo.

"Al Congreso, a ver si nos hacen caso (al consultarle sobre el destino de caravana de buses), estamos hartos de ellos ya. (…) Uno sale a trabajar y no sabe si va a llegar a su casa, con miedo uno sale. Tengo 41 años y este es el peor congreso que tenemos en la historia, el peor. Son delincuentes todos, son delincuentes con corbata, hacen leyes para ellos. Para nosotros no hay ninguna ley que nos favorezca", comentó.

Su testimonio se une al de otros trabajadores del gremio y refleja la creciente preocupación de los choferes que participan en los paros y bloqueos registrados en toda la ciudad de Lima. Los gremios del transporte exigen mayor presencia policial y accionar de las autoridades frente al incremento de la ola de extorsiones y asesinatos.

Dina Boluarte vuelve a minimizar paro de transportista y les pide no contestar llamadas y mensajes de extorsionadores

En paralelo al reclamo ciudadano, la presidenta Dina Boluarte nuevamente restó importancia al paro nacional de transportistas en protesta por el incremento de extorsiones y asesinatos. Durante una actividad oficial, la mandataria afirmó que “un paro no resuelve” los problemas de seguridad y pidió a los ciudadanos mantener la calma, pese al malestar expresado por los gremios del sector.

Boluarte sostuvo que los transportistas deben “no abrir los mensajes” ni contestar llamadas sospechosas, en referencia a las modalidades de extorsión que sufren los choferes en distintas rutas de Lima. Según dijo, la prevención individual es clave para reducir los ataques, aunque evitó precisar qué medidas concretas adoptará su Gobierno frente a la ola de violencia que golpea al transporte interprovincial.

Las declaraciones de la presidenta generaron rechazo entre los manifestantes y dirigentes gremiales, quienes consideraron sus palabras una muestra de indiferencia ante la crisis. Los transportistas exigen una respuesta efectiva del Estado, mayor presencia policial en carreteras y políticas de protección para los conductores que son víctimas de amenazas y atentados.