Política

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

En la última edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios reprobó fuertemente el accionar tanto de los representantes del Gobierno como de la Policía Nacional a partir de los constantes asesinatos de choferes víctimas de extorsión.


Rosa María Palacios rechaza declaraciones del Gobierno sobre asesinato de transportistas. Foto: Composición LR
La periodista Rosa María Palacios inició el día de hoy el programa ‘Sin guion’ mencionando la jornada del paro de transportistas que venimos atravesando como resultado de los más de 40 choferes asesinados en el último año y medio. Así, el panorama de la protesta mostró bloqueo de pistas en Carabayllo, por ejemplo, y distintas empresas de transporte confirmaron que irían en caravana hacia el Congreso de la República.

La conductora criticó severamente las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien cuestionó los motivos del asesinato del chofer venezolano Daniel Cedeño, a pesar de que la empresa de transportes para la que trabajaba confirmó que venían siendo extorsionados por dos bandas criminales. “El Gobierno no puede seguir viviendo en negación.... Lo que está esperando es que maten más”. 

PUEDES VER: Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Por otro lado, reprobó el accionar de la policía el día sábado durante la última manifestación de la generación Z, al confiscar y quitarles el agua y donaciones que habían llevado para sostenerse en la larga jornada de protestas. Y no dejó de mencionar el caso del joven Richard Rumiche, herido con perdigón en la marcha de ese día, a quien la misma PNP llevó detenido después de haber intentado ocultar la evidencia del ataque. “¿La policía está combatiendo el crimen? No, al contrario, les está robando agua a los manifestantes, está inundando el centro de Lima y luego van a robar las pruebas de sus faltas”, añadió Rosa María.

En la parte final del programa, se presentó el candidato presidencial Fernando Olivera, quien dio su opinión sobre la problemática de corrupción e inseguridad que vivimos actualmente. “Estamos en manos de la delincuencia, la cual se encuentra instalada dentro de las jefaturas y el mismo Gobierno”, señaló Olivera. Tampoco dejó de cuestionar a la Policía Nacional, la cual “protege a los extorsionadores en lugar de perseguirlos”. 

PUEDES VER: Paro de transportistas: los peruanos pagan el precio de la inseguridad y el recorte del Gobierno

Asimismo, con respecto a las propuestas dentro de su candidatura mencionó la implementación de una “ley patriota” para erradicar de raíz la corrupción y hacer toda una reforma dentro de la Policía. “Nosotros debemos devolverle la democracia a la población”, resaltó Fernando Olivera. 

