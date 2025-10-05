Tito Catacora: "El ataque ha sido al cine regional. Quieren un pueblo que calle"

“¿Cómo se puede mantener en el poder a costa de 50 muertos? ¿Eso es democracia? ¿Eso es civilización?”, decía Tito Catacora en el estreno de Los indomables en el Festival de Cine de Lima 2024. “Yo, como hijo del pueblo, he tenido que tener una posición”, nos respondió esta semana por el ingreso de la película a la cartelera comercial. “Muchas veces uno podría comparar la actualidad con cualquier época, ¿no? La historia se repite, solamente cambian los actores”.

Los indomables se sitúa en 1780 y aborda la insurrección indígena desde la perspectiva “del vencido y no del vencedor”. Maribet Berrocal destaca con su primer personaje en cine interpretando a Gregoria Apaza. Tiene un rol protagónico en el último guion que escribió el recordado director de Wiñaypacha, Óscar Catacora.

En Los Indomables.

“En nuestra cosmovisión andina, la mujer tiene un rol muy importante. Micaela Bastidas le decía a Túpac Amaru si era el momento oportuno para tomar Cusco, pero no hizo caso y por eso perdió. La historia hubiera sido distinta. Apaza está inspirada en esas heroínas”, comenta Catacora, quien reconoce que su sobrino era “más emotivo” y que por eso su cine, ahora, es “más racional” y refleja lo cruel.

Reynaldo Arenas aparece unos minutos como Túpac Amaru. Catacora dice que lo convocaron no solo por ser “un actor conocido”, sino porque lo considera un símbolo. “Pensamos que él era la persona indicada que podía interpretarlo porque ya lo hizo. Pienso que la imagen de Túpac Amaru está, tal vez, reencarnada en la persona de Reynaldo. Para nosotros significa memoria y un símbolo de resistencia”.

En tiempos de protestas y represión, el cineasta y profesor de Historia, dice que peligra la libertad de expresión y no solo en el cine. “El gamonal no quería que el indio se educara, ¿no? Porque decían que un indio leído es un indio perdido. Tal parece que ahora es igual”.

Para usted era necesario mostrar que los indígenas no aceptaron la opresión y se defendieron con violencia. Por eso, las escenas de violencia están justificadas, ¿no?

Es verdad, la historia así lo registra. Los acontecimientos a raíz de esta rebelión de Túpac Amaru fueron trágicos. Hasta inclusive se dice que, por lo menos, ha habido como cien mil muertos. Una tragedia total para la humanidad. Hemos querido trasladar tal como lo cuenta la historia. Y creo que todavía falta. La rebelión fue bastante radical, por eso es que se han ensañado con los opresores. Los rebeldes venían y arrasaron con ciudades íntegras.

Además del presupuesto (completó el 50% de los costos de producción), ¿cuál es un obstáculo más para este tipo de cine?

Hablando de Túpac Amaru, cuando él fracasa en su intento de rebelión, básicamente se han ensañado. Cuando yo fui a buscar el lugar donde vivía en Surimana, he preguntado por su familia, me dijeron que no hay nada, no hay ni restos. O sea, prácticamente se han ensañado de generación tras generación (los restos simbólicos del último hijo de Túpac Amaru llegaron a Perú este año). Entonces, eso es lo que ocurre cuando el sistema oprime. Hablar de él era prácticamente un delito por más de 200 años. Ahora, hay una élite que tiene interés económico, político y social, que controla el país. Posterga y somete a las culturas primigenias o descendientes.

Cuando estrenó la película en el festival, se hablaba de lo que ocasionaría la nueva ley de cine. Ahora es un hecho y limitaría, principalmente, al cine regional y no toma en cuenta el cine en lenguas originarias. ¿Por qué cree que han impulsado esta ley?

Sí, el ataque que se produjo ha sido al cine regional. Tal vez no están predispuestos a escuchar nuestra opinión de manera crítica, ¿no? Tal vez quieren un pueblo sumiso, un pueblo que calle. Siempre ha sido así a través de la historia, por ejemplo, en la época del gamonalismo. Ahora no quieren que nosotros nos expresemos libremente; tal vez hay ese temor, sabiendo que el cine aparte de ser arte y ser industria, también es un medio de comunicación, que es bastante potente. De repente, quieren proteger y mantener el sistema.

Bueno, uno de los argumentos desde el Congreso es que había una “discriminación positiva” que ‘favorecía’ al cine regional para ganar los Estímulos del Ministerio de Cultura.

(Sonríe) Hacer cine es complejo y peor si es cine de arte. Todos los países apoyan a sus cineastas. Han dicho que estamos acaparando, pero no es así. En el caso de nuestras obras, hemos ganado en 2018 y hasta ahora no nos hemos hecho acreedores de ningún otro apoyo para la producción. Lamentablemente, han promulgado una ley que nos están parametrando porque existe censura. Ahora debemos pasar nuestros proyectos por algún sector. Por ejemplo, podría ser el Ministerio del Interior y ellos serán los que evalúen y den el visto bueno. No estamos de acuerdo porque nos limitan a pesar de que la Constitución dice que la creación artística es libre.

Ahora mismo hay marchas y represión en Lima. Hace más de un año, cuestionó que, a pesar de las decenas de fallecidos en el sur, el Perú no reaccionara...

En 2022, en el caso del sur del país, dijeron que estábamos encaminando políticamente mal al no reconocer a un presidente electo y hacerle la vida imposible. Finalmente, se produjo el golpe e hicieron movilizaciones. Lamentablemente, han sufrido atrocidades porque han perdido vidas. Sin embargo, no han recibido apoyo de los que radican en el norte del país y de Lima. Desde el sur advirtieron que iban a tomar todos los poderes del Estado y ahora el tiempo ha dado la razón a esa gente a la que les dijeron subversivos. El tiempo ha dado la razón al sur. Y ahora, lo mismo está pasando en Lima.

La actriz y dramaturga, Delfina Paredes, también ha estudiado la vida de Túpac Amaru y estrenó una obra. Sostiene que, desde las artes, se debe decir que este Gobierno no es de izquierda. ¿Piensa lo mismo?

Pues no lo es y en eso hay que ser claros y directos. El gobierno anterior ha ingresado con un programa de gobierno de tendencia de izquierda. Pero no había nada de socialismo, nada en absoluto porque todavía vivimos en este sistema capitalista. Obviamente, después de que sucedieron los fatídicos casos del año 2022, gobiernan los que han perdido las elecciones. Dina Boluarte, simplemente, se ha aliado. Ha conspirado. Y eso la población lo sabe, lo conoce. Los que dicen: “ese es el gobierno de izquierda” lo hacen justamente con la finalidad de no asumir las responsabilidades. Y sabemos muy bien quiénes son los que protegen o sostienen al gobierno.

¿Cree que pueden censurar su película?

Es que yo pienso que aquí no hay monarquía. Todos decimos que somos un país republicano donde hay democracia. Entonces, habría que escuchar todas las voces, las diferentes versiones. Nosotros tenemos nuestra forma de pensar, pero no estamos haciendo nada distorsionado. Eso es lo que la historia nos registra y eso es lo que queremos transmitir. Aunque también estamos dispuestos a escuchar comentarios, sugerencias e inclusive críticas, porque de esa manera se desarrolla (el cine) y es como una academia, con teorías y ciencia.