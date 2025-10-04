Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: jóvenes vuelven a protestar contra Boluarte y el Congreso

La denominada Generación Z vuelve a manifestarse este sábado en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al actual Congreso de la República. Los jóvenes se autoconvocaron a las 5 pm por los alrededores de la Plaza San Martín en Centro de Lima. Exigen cambios políticos y mejoras en seguridad ciudadana. Esta es la quinta jornada consecutiva de protesta convocada,

Marcha contra Boluarte EN VIVO 09:10 Familiares de víctimas de protestas contra Boluarte se suman a la marcha Familiares de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte a fines de 2022 e inicios de 2023 se suman a la protesta contra la presidenta y el Congreso de la República de este sáabdo 4 de octubre a las 5 pm en el Centro de Lima. Foto: X