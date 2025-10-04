HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido
Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     
Política

Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: jóvenes vuelven a protestar contra Boluarte y el Congreso

Por quinta vez, jóvenes salen a las calles del centro de Lima para protestar contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. La movilización se convocó a las 5 pm a los alrededores de la Plaza San Martín y tiene como objetivo llegar hasta el Parlamento.

Marcha Generación Z: quinta jornada de protestas. Foto: composición LR
Marcha Generación Z: quinta jornada de protestas. Foto: composición LR

La denominada Generación Z vuelve a manifestarse este sábado en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al actual Congreso de la República. Los jóvenes se autoconvocaron a las 5 pm por los alrededores de la Plaza San Martín en Centro de Lima. Exigen cambios políticos y mejoras en seguridad ciudadana. Esta es la quinta jornada consecutiva de protesta convocada,

Marcha contra Boluarte EN VIVO

09:10
4/10/2025

Familiares de víctimas de protestas contra Boluarte se suman a la marcha

Familiares de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte a fines de 2022 e inicios de 2023 se suman a la protesta contra la presidenta y el Congreso de la República de este sáabdo 4 de octubre a las 5 pm en el Centro de Lima.

Foto: X

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"

Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"

LEER MÁS
Gigi Mitre estalla en vivo contra presidenta Dina Boluarte por minimizar paro de transportistas: "¡Incompetentes!"

Gigi Mitre estalla en vivo contra presidenta Dina Boluarte por minimizar paro de transportistas: "¡Incompetentes!"

LEER MÁS
Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

LEER MÁS
Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"

Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"

LEER MÁS
Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

LEER MÁS
El padre de ‘Pequeño J’ militó en el partido Alianza para el Progreso

El padre de ‘Pequeño J’ militó en el partido Alianza para el Progreso

LEER MÁS
Poder Judicial inaplica ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad a exmilitar investigado por desaparición forzada

Poder Judicial inaplica ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad a exmilitar investigado por desaparición forzada

LEER MÁS
Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima

Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China reta el futuro de los robot humanoide con una cabeza robótica que parpadea, asiente y simula emociones reales

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: horario, ruta y desvíos por la procesión este 4 de octubre

¿S/21.400 es el monto máximo en Retiro AFP 2025? Expertos explican cómo los afiliados del SPP pueden recibir más a través de las 4 UIT

Política

Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima

El padre de ‘Pequeño J’ militó en el partido Alianza para el Progreso

Poder Judicial inaplica ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad a exmilitar investigado por desaparición forzada

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: jóvenes vuelven a protestar contra Boluarte y el Congreso

Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima

El padre de ‘Pequeño J’ militó en el partido Alianza para el Progreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025