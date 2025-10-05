La presidenta y el alcalde de Lima no participaron de la misa convocada por la hermandad del Señor de los Milagros. Foto: Composición/LR

La presidenta y el alcalde de Lima no participaron de la misa convocada por la hermandad del Señor de los Milagros. Foto: Composición/LR

La presidenta de la República, Dina Boluarte, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no asistieron a la Santa Misa en honor al Señor de los Milagros realizado desde el Santuario de las Nazarenas. Este domingo 5 de octubre, a través de la transmisión en vivo del canal de las Nazarenas y fotografías, se pudo conocer que las autoridades acudieron a la cita oficiada por el cardenal Carlos Castillo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Sin embargo, quienes sí acudieron fueron los presidentes de otras instituciones como el Congreso, José Jerí; Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio; el primer ministro, Eduardo Arana.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Principales autoridades en la misa de honor del Señor de los Milagros. Foto: Difusión

Incluso, a la misa asistió el flamante comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

Al ser consultado por la no asistencia de las autoridades, fuentes del Arzobispado, indicaron que la misa es organizada y convocada por la hermandad del Señor de los Milagros. Asimismo, mencionaron que todos los años dedican el primer domingo de octubre a ofrecer la misa en especial intención por el país, especialmente en esta coyuntura tan delicada por las extorsiones.

En esa misma línea, detallaron que las invitaciones se cursaron a las principales autoridades del Perú al tratarse de una misa especial ofrecida para todas las autoridades y para el pueblo peruano, para pedir por nuestro país, para salir de esta compleja crisis en la que nos encontramos.

PUEDES VER: Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente en Arequipa: recibieron atención médica y están bajo observación