Castillo sobre Nicolás Maduro: "La derecha y el fujimorismo creen que este hecho abonará a su favor en las elecciones"

El expresidente sentenciado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo, se pronunció sobre la intervención militar de Estados Unidos que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Castillo calificó dicha intervención como una "invasión" y que es celebrada por "la derecha peruana y de América Latina, subordinados al imperialismo norteamericano". En esa misma línea, el exjefe de Estado peruano afirmó que hacerse de un discurso a favor de la intervención, no ayudará a que el fujimorismo tenga un mayor apoyo en las Elecciones 2026.

"La derecha y el fujimorismo, porque creen que este hecho, totalmente al margen del respeto irrestricto a los derechos de la soberanía de los pueblos del mundo, que cautela la convivencia pacífica humana y regulados por organismos internacionales que operan, justamente, en Estados Unidos de Norteamericana, desde donde se origina está agresión brutal contra la humanidad, abonará a favor de su campaña política y electoral nacional 2026, la cual está disminuida y desprestigiada, por su historia delictiva y violatoria de los derechos humanos de todos los peruanos", expresó.

Luego, agregó que "la invasión imperialista inhumana y genocida" de Trump tiene como principal objetivo "apropiarse ilegalmente del petróleo venezolano". En esa misma línea, resaltó que ese hecho "no ayudará a sus operadores y defensores en Perú, que intentar continuar gobernando nuestro país bajo la tutela yanqui, para seguir saqueando nuestra riquezas naturales y sometiendo a instituciones tutelares".

"Es más, los terminará de hundir en el olvido y rechazo de la historia nacional", manifestó.

"Y, los otros, la derecha latinoamericana y mundial, sometidas, torpemente al capitalismo salvaje, porque creen que seguirán teniendo el favor económico y la protección bélica y armamentista frente al creciente desarrollo de regiones de países soberanos, que han demostrado que, para lograr el bienestar de sus pueblos, no necesitan invadir territorios soberanos ni provocar guerras genocidas", acotó.

