HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 3,7 sacudió Cañete, en Lima
Sismo de magnitud 3,7 sacudió Cañete, en Lima       Sismo de magnitud 3,7 sacudió Cañete, en Lima       Sismo de magnitud 3,7 sacudió Cañete, en Lima      
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Cayó el dictador y elecciones peruanas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Castillo sobre Nicolás Maduro: "La derecha y el fujimorismo creen que este hecho abonará a su favor en las elecciones"

El sentenciado expresidente Pedro Castillo se pronunció luego de la intervención militar de Donald Trump, que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. "La derecha peruana, y la de América Latina, subordinados al imperialismo norteamericano, celebrarán, seguro, la invasión del gobierno ultraderechista de Donald Trump, contra el gobierno y el pueblo venezolano", expresó.

El sentenciado expresidente se pronunció tras la captura del dictador Nicolás Maduro. Foto: Composición/LR
El sentenciado expresidente se pronunció tras la captura del dictador Nicolás Maduro. Foto: Composición/LR

El expresidente sentenciado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo, se pronunció sobre la intervención militar de Estados Unidos que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Castillo calificó dicha intervención como una "invasión" y que es celebrada por "la derecha peruana y de América Latina, subordinados al imperialismo norteamericano". En esa misma línea, el exjefe de Estado peruano afirmó que hacerse de un discurso a favor de la intervención, no ayudará a que el fujimorismo tenga un mayor apoyo en las Elecciones 2026.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: JNE evaluará apelación del partido Primero La Gente contra resolución que rechazó inscripción de su plancha

lr.pe

"La derecha y el fujimorismo, porque creen que este hecho, totalmente al margen del respeto irrestricto a los derechos de la soberanía de los pueblos del mundo, que cautela la convivencia pacífica humana y regulados por organismos internacionales que operan, justamente, en Estados Unidos de Norteamericana, desde donde se origina está agresión brutal contra la humanidad, abonará a favor de su campaña política y electoral nacional 2026, la cual está disminuida y desprestigiada, por su historia delictiva y violatoria de los derechos humanos de todos los peruanos", expresó.

Luego, agregó que "la invasión imperialista inhumana y genocida" de Trump tiene como principal objetivo "apropiarse ilegalmente del petróleo venezolano". En esa misma línea, resaltó que ese hecho "no ayudará a sus operadores y defensores en Perú, que intentar continuar gobernando nuestro país bajo la tutela yanqui, para seguir saqueando nuestra riquezas naturales y sometiendo a instituciones tutelares".

"Es más, los terminará de hundir en el olvido y rechazo de la historia nacional", manifestó.

"Y, los otros, la derecha latinoamericana y mundial, sometidas, torpemente al capitalismo salvaje, porque creen que seguirán teniendo el favor económico y la protección bélica y armamentista frente al creciente desarrollo de regiones de países soberanos, que han demostrado que, para lograr el bienestar de sus pueblos, no necesitan invadir territorios soberanos ni provocar guerras genocidas", acotó.

PUEDES VER: Avanza País y Perú Primero esperan revisión de tachas para sumarse a 32 planchas inscritas

lr.pe
Pronunciamiento de Pedro Castillo a través de su cuenta oficial de X.

Pronunciamiento de Pedro Castillo a través de su cuenta oficial de X.

Notas relacionadas
JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

LEER MÁS
Pedro Castillo: hermanos, sobrino y cuñada de expresidente postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

Pedro Castillo: hermanos, sobrino y cuñada de expresidente postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

LEER MÁS
La agenda cultural: estreno de “Uyariy”, documental sobre las matanzas 2022-2023; concurso literario y exposición

La agenda cultural: estreno de “Uyariy”, documental sobre las matanzas 2022-2023; concurso literario y exposición

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Perú la temible red criminal venezolana

Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Perú la temible red criminal venezolana

LEER MÁS
Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

LEER MÁS
Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

LEER MÁS
Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS
RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025