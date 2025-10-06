HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
No habrá paro de transportistas este 7 de octubre
No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     No habrá paro de transportistas este 7 de octubre     
Política

Eduardo Arana minimiza extorsiones en Perú pese a que delito creció 478% desde 2019: "No se veía desde hace mucho"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, minimiza el aumento de la criminalidad organizada, a pesar de un alarmante crecimiento del 478% en extorsiones en cinco años.

Presidente del Consejo de Ministro pidió a la ciudadanía entender que la modalidad de extorsión es "nueva" en el país. Foto: composición LR / Mario Cotrina LR
Presidente del Consejo de Ministro pidió a la ciudadanía entender que la modalidad de extorsión es "nueva" en el país. Foto: composición LR / Mario Cotrina LR

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, restó gravedad al avance de la criminalidad organizada al afirmar que las extorsiones son un fenómeno que no se veía hace mucho. Sus declaraciones contrastan con la alarma de los gremios empresariales, que advierten que este delito creció en un 478% en los últimos cinco años y que hoy amenaza la seguridad de millones de trabajadores y emprendedores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Y yo le pido a la población que entienda que esta es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo", declaró luego de un acto oficial del Estado.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El pronunciamiento de Arana llega en uno de los momentos más críticos del país. Las extorsiones y asesinatos a choferes de transporte público han generado una ola de paros que se extiende por varias regiones. Los manifestantes denuncian la inacción del Ejecutivo y la falta de medidas concretas para frenar la violencia que los obliga a pagar cupos a bandas criminales bajo amenaza de muerte.

PUEDES VER: Dirigente transportista anuncia paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte y el presidente del Congreso

lr.pe

Pese a la gravedad de la situación, el jefe del gabinete insistió en que el Gobierno está tomando medidas como el bloqueo de líneas telefónicas usadas por extorsionadores y el uso de sistemas tecnológicos para rastrear vehículos. Sin embargo, estas acciones resultan insuficientes frente al avance de organizaciones criminales que operan con total impunidad, incluso dentro de penales.

El discurso oficial busca transmitir control, pero la realidad contradice esa narrativa. Los datos revelan que el crimen se ha extendido en todos los niveles económicos y sociales, afectando desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas. En paralelo, la violencia callejera, los cobros ilegales y el miedo se han convertido en parte del día a día de miles de peruanos.

PUEDES VER: Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

lr.pe

Extorsiones se disparan y afectan a más de dos millones de empresas

Según un reciente informe de la Cámara de Comercio de Lima, los casos de extorsión y sicariato aumentaron casi un 500% entre 2019 y 2024. Este incremento sin precedentes golpea especialmente a los sectores productivos y al comercio formal, donde las empresas se ven forzadas a destinar parte de sus ingresos a seguridad privada y seguros para sobrevivir.

Las cifras revelan que solo en los primeros nueve meses de 2025 ya se ha registrado el 82% del total de denuncias de extorsión reportadas durante todo 2024. Lima lidera el número de casos, seguida de La Libertad, Piura, Lambayeque y el Callao, regiones donde la delincuencia ha capturado espacios públicos y negocios locales sin que el Estado logre contenerla.

Este escenario ha generado un clima de temor e incertidumbre en el sector empresarial. Más de dos millones de negocios enfrentan pérdidas por amenazas y cobros ilegales. La CCL advierte que la inseguridad y la falta de respuesta estatal están ahuyentando la inversión y agravando la informalidad. En medio de este deterioro, el Gobierno de Dina Boluarte parece más preocupado en negar la magnitud del problema que en enfrentarlo con decisión.

Notas relacionadas
Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

LEER MÁS
Dina Boluarte justifica el aumento de la extorsión: “Se está incrementando porque hay más denuncias"

Dina Boluarte justifica el aumento de la extorsión: “Se está incrementando porque hay más denuncias"

LEER MÁS
Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportes: Gremios levantan extensión de protesta tras reunión con Consejo de Ministros

Paro de transportes: Gremios levantan extensión de protesta tras reunión con Consejo de Ministros

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte acepta solicitud de gremios de transporte y anuncia reunión para esta noche

Gobierno de Dina Boluarte acepta solicitud de gremios de transporte y anuncia reunión para esta noche

LEER MÁS
Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

LEER MÁS
Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

LEER MÁS
César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

LEER MÁS
Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jorge Fossati no olvida su etapa como entrenador de la selección peruana y no descartaría volver a dirigir a la 'bicolor': ''Alguien se encargará de decir toda la verdad''

No habrá paro de transportistas este 7 de octubre, tras reunión de los principales gremios con el PCM

El único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro: cuenta con 365 islas por cada día del año

Política

Paro de transportes: Gremios levantan extensión de protesta tras reunión con Consejo de Ministros

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

Juicio a Susana Villarán: Procuraduría exige el pago de S/24 millones contra ella y demás implicados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportes: Gremios levantan extensión de protesta tras reunión con Consejo de Ministros

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

Eduardo Arana minimiza extorsiones en Perú pese a que delito creció 478% desde 2019: "No se veía desde hace mucho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025