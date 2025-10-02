Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez
La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo titular de Justicia, tras la renuncia de Juan José Santiváñez. La ceremonia se realizó esta mañana en Palacio de Gobierno.
Juan Manuel Cavero Solano asumió este jueves 2 de octubre la cartera de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció al cargo por sus aspiraciones políticas tras solo treinta y nueve días de gestión. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con la presencia de la presidenta Dina Boluarte y del Consejo de Ministros.
Cavero se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, y bajo la gestión de Santiváñez fue nombrado miembro del consejo directivo de la Procuraduría. Su incorporación en ese espacio marcó la salida de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Odebrecht, una decisión que generó críticas por debilitar la defensa del Estado en el proceso Lava Jato. Antes de ello, Cavero también había trabajado en Emape, entidad vinculada a la Municipalidad de Lima.
