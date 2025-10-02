HOYSuscripcion LR Focus

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo titular de Justicia, tras la renuncia de Juan José Santiváñez. La ceremonia se realizó esta mañana en Palacio de Gobierno.

Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia
Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia

Juan Manuel Cavero Solano asumió este jueves 2 de octubre la cartera de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció al cargo por sus aspiraciones políticas tras solo treinta y nueve días de gestión. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con la presencia de la presidenta Dina Boluarte y del Consejo de Ministros.

Cavero se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, y bajo la gestión de Santiváñez fue nombrado miembro del consejo directivo de la Procuraduría. Su incorporación en ese espacio marcó la salida de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Odebrecht, una decisión que generó críticas por debilitar la defensa del Estado en el proceso Lava Jato. Antes de ello, Cavero también había trabajado en Emape, entidad vinculada a la Municipalidad de Lima.

Noticia en desarrollo…

Notas relacionadas
Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

Congreso pone en agenda censura contra el ministro de Justicia, Juan Santiváñez

Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a reemplazo de Juan José Santiváñez

Tíos de ‘Pequeño J’ con actividad criminal viajaron a Argentina

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la JNJ

Congreso busca anular pensión vitalicia de Pedro Castillo: apelará fallo del Poder Judicial

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

