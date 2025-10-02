Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Juan Manuel Cavero Solano asumió este jueves 2 de octubre la cartera de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció al cargo por sus aspiraciones políticas tras solo treinta y nueve días de gestión. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con la presencia de la presidenta Dina Boluarte y del Consejo de Ministros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Cavero se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, y bajo la gestión de Santiváñez fue nombrado miembro del consejo directivo de la Procuraduría. Su incorporación en ese espacio marcó la salida de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Odebrecht, una decisión que generó críticas por debilitar la defensa del Estado en el proceso Lava Jato. Antes de ello, Cavero también había trabajado en Emape, entidad vinculada a la Municipalidad de Lima.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Noticia en desarrollo…