Papa León XIV acepta renuncia de obispo peruano tras denuncias de conducta sexuales inapropiadas

El Vaticano informó que el Papa León XIV aceptó la renuncia de monseñor Ciro Quispe López al gobierno pastoral de la prelatura de Juli, en Puno. La decisión se produce tras una investigación canónica que recogió denuncias de presuntas conductas sexuales indebidas y cuestionamientos en el manejo de recursos eclesiales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la prelatura territorial de Juli (Perú), presentada por monseñor Ciro Quispe López”, informó este miércoles la Santa Sede en un breve comunicado.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Ciro Quispe, de 51 años, había sido nombrado obispo de Juli en 2018. Su dimisión resulta llamativa debido a que los obispos suelen presentar su renuncia al cumplir 75 años, por lo que la salida anticipada refleja la gravedad de los señalamientos que enfrentaba en la diócesis altiplánica.

Las denuncias contra el prelado se hicieron públicas a través de medios locales, que reportaron testimonios de trabajadores de la prelatura y presuntas evidencias de conductas impropias. A la par, surgieron cuestionamientos sobre el uso de fondos destinados a la labor pastoral, lo que motivó la intervención de la Santa Sede.

Para esclarecer la situación, el Vaticano envió como visitador apostólico al obispo de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortez Lara. Tras recibir los resultados de esa indagación, el Papa León XIV decidió aceptar la dimisión del obispo Quispe, en un proceso que se enmarca en la política de mayor transparencia frente a casos que comprometen la credibilidad de la Iglesia.

Por el momento, no se han anunciado medidas adicionales en el fuero civil contra Quispe López, aunque la prelatura de Juli permanecerá bajo administración temporal a la espera del nombramiento de un nuevo obispo. El ahora exobispo ha negado las acusaciones en su contra, pero su salida marca un nuevo episodio de crisis para la Iglesia en el Perú.

¿Quién es Mons. Ciro Quispe López?

Mons. Quispe fue nombrado Obispo Prelado de Juli a finales de 2018 por el Papa Francisco, en una época en que León XIV era Obispo de Chiclayo, en el norte del Perú

Ordenado sacerdote en 2001, Mons. Quispe desempeñó funciones como vicario parroquial en las parroquias de San Jerónimo y San Antonio Abad en Cusco, y en Santa Beatriz en Lima.

Además, fue profesor de Ciencias Bíblicas en la Facultad Pontificia y Civil de Teología de Lima. Realizó estudios de licenciatura en Teología Bíblica y obtuvo un doctorado en Ciencias Bíblicas en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.