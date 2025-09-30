HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Papa León XIV espera que Hamás acepte el 'plan de paz' de EE.UU. para terminar guerra en Gaza

El pontífice expresó su esperanza de que el movimiento islamista palestino Hamás acepte el ‘plan de paz’ de Donald Trump, asegurando que debe haber un alto el fuego.

León XIV afirmó que el 'plan estadounidense' tiene varios elementos interesantes.
León XIV afirmó que el 'plan estadounidense' tiene varios elementos interesantes. | Foto: AFP

El papa León XIV afirmó que espera que el movimiento islamista palestino Hamás acepte, dentro de los plazos establecidos, el 'Plan de paz' de Estados Unidos para terminar la guerra en la Franja de Gaza.

El "Plan de los 21 puntos", avalado por Donald Trump, busca finalizar este conflicto que inició el 07 de octubre de 2023, después de un ataque de Hamás a territorio israelí que dejó 1219 muertos.

lr.pe

"Espero que Hamás lo acepte en los plazos establecidos. Hay elementos muy interesantes en el plan estadounidense", dijo el Sumo Pontífice norteamericano que también tiene nacionalidad peruana.

"Es importante que haya un alto el fuego y la liberación de los rehenes", añadió el papa León XIV a un grupo de periodistas italianos al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, expresó su respaldo al plan que incluye medidas como liberación de los rehenes en 72 horas, creación de un gobierno provisional palestino bajo supervisión internacional, desmilitarización de Gaza, entre otros puntos.

lr.pe

Tras haber presentado su 'Plan de paz', el presidente Donald Trump aseguró que brindaría un ultimátum al movimiento palestino Hamás para responder a su proyecto, que ya tiene el visto bueno de Israel.

"Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días", señaló a los periodistas que le pregntaron sobre plazos. Posteriormente, político republicano advirtió que si Hamás no acepta su propuesta, "lo pagará con el infierno".

