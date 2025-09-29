HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Congreso gastó más de S/5 millones en viáticos de comisionados: reciben S/1.600 aparte de su sueldo

Entre enero del 2024 y julio de este año, el Congreso desembolsó S/5.729.782 en los viáticos de 3.579 comisionados. Los trabajadores reciben esa cantidad de dinero para realizar actividades en semana de representación, incluso si son vía Zoom.

Congreso desembolsó más de S/5 millones en comisionados para semana de representación. Foto: composición/LR
Congreso desembolsó más de S/5 millones en comisionados para semana de representación. Foto: composición/LR

El Congreso gastó S/5.729.782 en el pago de viáticos de los 3.579 comisionados de la institución entre enero del 2024 y julio de este año. Los trabajadores de cada congresista reciben un bono de S/1.600 mensuales —aparte de su sueldo— para sus actividades durante la semana de representación, incluso si son en Lima o vía Zoom, según reveló el dominical Cuarto Poder.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el reportaje periodístico, los comisionados reciben dicha cantidad de dinero, incluso si para llevar a cabo sus funciones deben acudir a distritos cercanos como Surco o el Rímac, virtualmente o en las instalaciones del Parlamento.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Se registra un herido tras choque entre Policía y manifestantes en Acho

lr.pe

En detalle, el informe televisivo reveló que a cada congresista se le asigna a dos asesores para su semana de representación. Cada uno de estos dos, percibe S/1.600, mientras que el parlamentario S/2.800 para los cinco días de representación nacional. En total, mensualmente, se desembolsa S/6.000 para estas funciones.

En marzo del año pasado, rememoró Cuarto Poder, la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, solicitó que un requerimiento para dos comisionadas por un periodo de cuatro días; para cada una se desembolsó S/1.280. Sin embargo, en el informe de semana de representación, se constató que se realizaron actividades en distritos de la capital limeña como en Villa el Salvador y el Rímac, en el recinto legislativo o por Zoom.

"A veces, falta", declaró una comisionada del Parlamento.

PUEDES VER: Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

lr.pe

Opinión de especialista

El especialista en derecho parlamentario, Diego Pomareda, aseguró que "no tiene sentido" que los trabajadores del Congreso que realizan sus actividades en Lima cobren dicho monto de dinero.

"Cuando ya están instalados aquí, las normas reglamentarias y administrativas del parlamento exige que, cuando el congresista sale puede solicitar, pero cuando permanece en Lima justamente está este apoyo logístico de S/2.800 para semana de representación. No tiene ningún sentido que se cobren viáticos o pasajes para aquellas personas que vienen trabajando en la ciudad de Lima. (…) Acá hay una duplicidad de gasto", aseveró.

"Son S/6.000 al mes que el Congreso desembolsa por concepto de semana de representación, que es un gasto totalmente desproporcionado y desde mi punto de vista arbitrario. Si ya el congresista tiene S/2.800 asignado para apoyo logístico de representación, ¿qué sentido tiene que además el estado invierta dinero en comisionados, pasajes para asesores y además el número de dos asesores? Podría ser, en una lógica de austeridad del estado, podría ser uno de los asesores. Para qué se necesitan más personas", cuestionó.

Notas relacionadas
Juan José Santiváñez: más del 70% de la población desaprueba la gestión del ministro de Justicia

Juan José Santiváñez: más del 70% de la población desaprueba la gestión del ministro de Justicia

LEER MÁS
Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

LEER MÁS
Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

LEER MÁS
Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

LEER MÁS
Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Cardenal Carlos Castillo califica de irresponsable al Gobierno de Boluarte por aumento de inseguridad en el Perú

Cardenal Carlos Castillo califica de irresponsable al Gobierno de Boluarte por aumento de inseguridad en el Perú

LEER MÁS
Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

LEER MÁS
Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota