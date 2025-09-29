Congreso gastó más de S/5 millones en viáticos de comisionados: reciben S/1.600 aparte de su sueldo

El Congreso gastó S/5.729.782 en el pago de viáticos de los 3.579 comisionados de la institución entre enero del 2024 y julio de este año. Los trabajadores de cada congresista reciben un bono de S/1.600 mensuales —aparte de su sueldo— para sus actividades durante la semana de representación, incluso si son en Lima o vía Zoom, según reveló el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo con el reportaje periodístico, los comisionados reciben dicha cantidad de dinero, incluso si para llevar a cabo sus funciones deben acudir a distritos cercanos como Surco o el Rímac, virtualmente o en las instalaciones del Parlamento.

En detalle, el informe televisivo reveló que a cada congresista se le asigna a dos asesores para su semana de representación. Cada uno de estos dos, percibe S/1.600, mientras que el parlamentario S/2.800 para los cinco días de representación nacional. En total, mensualmente, se desembolsa S/6.000 para estas funciones.

En marzo del año pasado, rememoró Cuarto Poder, la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, solicitó que un requerimiento para dos comisionadas por un periodo de cuatro días; para cada una se desembolsó S/1.280. Sin embargo, en el informe de semana de representación, se constató que se realizaron actividades en distritos de la capital limeña como en Villa el Salvador y el Rímac, en el recinto legislativo o por Zoom.

"A veces, falta", declaró una comisionada del Parlamento.

Opinión de especialista

El especialista en derecho parlamentario, Diego Pomareda, aseguró que "no tiene sentido" que los trabajadores del Congreso que realizan sus actividades en Lima cobren dicho monto de dinero.

"Cuando ya están instalados aquí, las normas reglamentarias y administrativas del parlamento exige que, cuando el congresista sale puede solicitar, pero cuando permanece en Lima justamente está este apoyo logístico de S/2.800 para semana de representación. No tiene ningún sentido que se cobren viáticos o pasajes para aquellas personas que vienen trabajando en la ciudad de Lima. (…) Acá hay una duplicidad de gasto", aseveró.

"Son S/6.000 al mes que el Congreso desembolsa por concepto de semana de representación, que es un gasto totalmente desproporcionado y desde mi punto de vista arbitrario. Si ya el congresista tiene S/2.800 asignado para apoyo logístico de representación, ¿qué sentido tiene que además el estado invierta dinero en comisionados, pasajes para asesores y además el número de dos asesores? Podría ser, en una lógica de austeridad del estado, podría ser uno de los asesores. Para qué se necesitan más personas", cuestionó.