Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

La protesta de diversos gremios frente al Congreso de la República escaló a un violento enfrentamiento cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, empujándolos hacia la avenida Acho.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El choque entre la fuerza pública y los manifestantes fue intenso y dejó, hasta el momento, un herido grave. La persona afectada sufrió un corte profundo en el brazo, y tuvo que ser rápidamente asistida en el lugar por una brigada de paramédicos voluntarios, quienes lograron inmovilizarlo y trasladarlo de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Foto: Sebastián Blanco/La República

Enfrentamientos en Acho persisten hasta la noche

Los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional se han extendido hasta las 9 de la noche en los alrededores del Congreso. Registros audiovisuales confirman que la confrontación se concentra en la avenida Acho, donde un numeroso grupo de manifestantes mantiene su intento por superar el contingente policial.

La PNP ha desplegado agentes en motos lineales para contener el avance de los ciudadanos. La situación ha generado un caos vehicular, provocando un fuerte congestionamiento de tráfico en la intersección que conecta con el inicio de la avenida Abancay.