Tras el sorprendente apoyo del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de La República para aprobar un octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de los afiliados a las AFP; es decir, S/21.400, Fernando Llanos protagonizó, a través de un live de su canal de TikTok, una tensa conversación con la congresista Rosangella Barbarán, una de las principales impulsoras de la reciente ley que reduce los beneficios de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones en el Perú.

Durante una transmisión en vivo, el periodista cuestionó de manera directa a la parlamentaria sobre su repentino cambio respecto a la norma, que fue aprobada en 2024 con amplia mayoría de su partido, Fuerza Popular, e insistió en que el fujimorismo no promovió las reformas necesarias para el sistema de pensiones cuando tuvo mayoría en el Congreso.

Fernando Llanos tiene tensa conversación con fujimorista Rosangella Barbarán

A raíz del escándalo que generó la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, Fernando Llanos cuestionó la actuación de los congresistas de Fuerza Popular, que apoyaron en su totalidad esta controversial norma que generó una protesta ciudadana el último sábado 13 de septiembre y actualmente está en proceso de ser derogada. En conversación con la parlamentaria fujimorista Rosangella Barbarán, el periodista le increpó que, durante el 2016, cuando el partido de Keiko Fujimori contaba con 72 congresistas, nunca realizaron una normativa para modificar el sistema previsional en beneficio de los ciudadanos.

“Hubiesen hecho la reforma que les daba la gana y no la hicieron, así que no me cuenten el cuento de que ustedes están buscando algo”, señaló.

Llanos le indicó a Barbarán que el parlamentario fujimorista Víctor Flores resaltó que la semana pasada que no había fecha para retiro de fondos y que los congresistas no estaban interesados en que se realice un nuevo retiro hasta que el aviso de Dina Boluarte los sorprendió. En un momento, el streamer se molestó de que la congresista evada sus preguntas.

“¿Ustedes, fujimorismo, en bloque, votó a favor de que no haya nunca más retiros? (…) No me está contestando la pregunta. Pregunto una cosa y me responde otra cosa, ¿ustedes firmaron para que no haya nunca más retiros, sí o no?", señaló frente a las respuestas de Barbarán de que Fuerza Popular había roto el oligopolio de la AFP y que ella había votado para que la gente tenga una pensión digna.

Llanos criticó la posición del fujimorismo sobre las AFP

Llanos increpó a Rosangella Barbarán por los puntos más controvertidos de la ley, como la restricción al acceso del 95.5% del fondo para los menores de 40 años, la eliminación de la jubilación anticipada para los adultos de 50 años, la obligatoriedad de inscribirse en un sistema de pensiones como la AFP u ONP.

“En realidad no es una obligación, es un beneficio para que puedan tener su pensión por consumo”, respondió la parlamentaria.

La congresista afirmó que el fujimorismo solucionará las medidas más controversiales, que cabe recordar fueron aprobadas por ellos en agosto de 2024. “Vamos a poder quitarles el 100% a las APF”, aseguró.