Oficializan norma que permite a congresistas hacer campaña política en semana de representación
La norma impulsada por Arturo Alegría, presidente de la Comisión de Constitución, ya se encuentra publicada en el diario El Peruano.
La resolución legislativa 11306 fue publicada en el diario oficial El Peruano con las firmas del presidente del Congreso, José Jerí, y del primer viceministro, Fernando Rospigliosi. Este último defendió de manera enfática la norma que autoriza a los parlamentarios realizar actividades de proselitismo político durante la semana de representación, sin que ello sea considerado una vulneración al principio de neutralidad electoral.
"Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad", se puede leer en la normativa. Sin embargo, se precisa que no tendrían permitido la realización de actividades de proselitismo en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones o del Pleno del Congreso, a menos que soliciten licencia sin goce de haber.
Normativa publicada en El Peruano.