Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Por cuarto día, jóvenes de diversas edades y casas de estudios, junto a transportistas víctimas de extorsión, se han reunido en Centro de Lima con la finalidad de manifestarse en contra de las leyes a favor del crimen organizado que el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República ha venido aprobando. También, protestan contra la represión excesiva que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha mostrado contra los ciudadanos, golpeando a un adulto mayor, en una fecha previa de protestas.

Marcha de la 'Generación Z'. Foto: Sebastián Blanco/La República

Se registra las primeras bombas lacrimógenas por parte de la Policía, con la finalidad de esparcir a los protestantes.