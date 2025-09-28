Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta
La cuarta fecha de protestas registra un gran número de participantes, quienes han logrado llegar a los exteriores del Congreso para ser escuchados ante la injusticia del Gobierno.
Por cuarto día, jóvenes de diversas edades y casas de estudios, junto a transportistas víctimas de extorsión, se han reunido en Centro de Lima con la finalidad de manifestarse en contra de las leyes a favor del crimen organizado que el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República ha venido aprobando. También, protestan contra la represión excesiva que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha mostrado contra los ciudadanos, golpeando a un adulto mayor, en una fecha previa de protestas.
Marcha de la 'Generación Z'. Foto: Sebastián Blanco/La República
Se registra las primeras bombas lacrimógenas por parte de la Policía, con la finalidad de esparcir a los protestantes.