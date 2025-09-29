Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

Con las Elecciones Generales 2026 cada vez más cerca, las primeras encuestas revelan un panorama abierto y fragmentado. Un estudio de Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señala que el 62.7% de la población no tiene candidato, esto incluye votos indefinidos, en blanco, nulos o abstención.

El estudio consultó a la población del 19 al 24 de setiembre últimos y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado a nivel nacional.

Apenas el 26.4% señala alguna preferencia: Rafael López Aliaga lidera con 8.5%, seguido de Keiko Fujimori con 5.9%, ambos en un margen estrecho. Pedro Castillo registra 3.3%, mientras que Carlos Álvarez (2.4%) y Alfonso López Chau (0.9%) figuran con apoyos menores.

Llama la atención el respaldo a políticos inhabilitados que se observa en la muestra realizada a nivel nacional, que suma 10.9%. Martín Vizcarra encabeza este grupo con 9.8%, convirtiéndose en la figura “más popular” del sondeo. Más abajo aparecen Antauro Humala (1.1%) y Arturo Fernández (0.9%).

En Lima Metropolitana, López Aliaga concentra 14.3%, aunque en zonas rurales cae a 2.1%. Fujimori obtiene 7% en la capital y baja en el sur (4.7%). Castillo, en cambio, fortalece su base en áreas rurales (7.3%) y en el centro (6.2%). En niveles socioeconómicos, López Aliaga tiene más apoyo en los sectores A/B (22%) y entre varones (9.5%), mientras que Castillo logra 5.3% en sectores D/E.

Por edades, los jóvenes de 18 a 29 años muestran la mayor indefinición, pues no tienen candidato, piensan anular su voto o no sufragar (64.8%). La indecisión alcanza hasta el 70% en zonas rurales y 68% en sectores D/E, confirmando un escenario aún sin liderazgos consolidados.

Casi la mitad del Perú tiene poco interés en la política

Según los datos obtenidos, el 9% de los encuestados mostró un gran interés en la política, mientras que el 28% manifestó un interés moderado. Sin embargo, lo más destacado es que el 48% de los participantes se inclinó por una participación de bajo interés, lo que resalta una actitud predominantemente indiferente hacia los temas políticos. Solo el 23% de los encuestados indicó no tener interés alguno en la política, lo que confirma que, en general, la mayoría de la población no se siente altamente involucrada en estos temas.

En términos geográficos, Lima Metropolitana fue la zona que reportó mayor interés en la política, con un 11% de sus habitantes reportando mucho interés, frente a solo un 5% en las zonas rurales del país. En el ámbito macroregional, el interés varió de manera notable, con el norte del país destacando en los niveles de poco interés, mientras que el sur y el oriente mostraron un mayor desinterés. Este patrón sugiere que el interés político en las zonas urbanas es más alto que en las rurales, aunque con una prevalencia general de respuestas de bajo o nulo interés.

Los hombres (12%) mostraron un poco más de interés que las mujeres (6%) en la política, mientras que los jóvenes de 18 a 29 años fueron los menos interesados, con solo un 8% diciendo tener mucho interés. Por otro lado, los mayores de 50 años, aunque aun una minoría, mostraron un poco más de participación en los temas políticos, con un 11% afirmando tener mucho interés. Esto sugiere una correlación entre la edad y el mayor interés, lo cual es consistente con tendencias observadas en otros estudios donde los adultos mayores tienden a estar más involucrados en temas políticos.

Finalmente, el nivel educativo y la identificación ideológica muestran una fuerte influencia sobre el interés en la política. Los encuestados con educación superior mostraron una mayor tendencia a expresar un gran interés en la política (15%), mientras que aquellos con educación básica fueron más proclives a indicar que no tienen ningún interés. En términos de identificación ideológica, las personas que se identifican con la izquierda mostraron mayores niveles de desinterés, con un 27% indicando que no tienen ningún interés en la política.

42% de los peruanos muestran afinidad con la derecha

Al momento de posicionarse dentro del espectro político, los peruanos mostraron opiniones poco variadas. La izquierda es el espacio ideológico menos preferido por los peruanos, con solo un 27% de ciudadanos que se identifican con ella. En contraposición, el 42% de los peruanos se identificaron con una posición de derecha. En el medio, el 33% de los peruanos aseguró que se siente cómodo siendo de centro.

Para lograr una mayor exactitud en la pregunta, se les solicitó a los encuestados que identifiquen su preferencia política en una escala del 1 al 10, donde 1 representa la izquierda y 10 la derecha. Los resultados muestran que una cuarta parte de los encuestados (25%) se ubican en una posición centrista, marcando un 5 en la escala, mientras que el 38% se identifica con posturas más de derecha (entre los valores 7 y 10). Solo un 26% se ubica en la franja de izquierda, entre los valores 1 y 4.

Tal como lo han ilustrado los últimos resultados electorales, la izquierda ha encontrado un bastión en el sur. Al momento de posicionarse en la escala presentada, un 21% de los ciudadanos ubicados en el ámbito rural se posicionaron en el valor 1, apostando por posturas ideológicas más alineadas con el lado izquierdo del espectro. En Lima Metropolitana y otros ámbitos urbanos, el valor 10 —máximo valor de la derecha— ha recibido un 14% de apoyo popular.