LO FALSO:

Grupo "Antifa" entra en los baños de mujeres en el centro comercial Real Plaza Centro Cívico.

Los policías lograron retenerlos gracias a la denuncia de las mujeres.

LO REAL:

Se trata de una persecución policial contra dos manifestantes de la Generación Z que huían de los efectivos tras represión con bombas lacrimógenas y perdigones de escopeta.

Los ciudadanos fueron liberados. Efectivos de la PNP intentaron censurar la intervención.

El 20 y 21 de septiembre, varios colectivos, figuras públicas y creadores de contenido, organizaron la protesta de la "Generación Z" tras las tensiones sociales que desencadeno la reforma de la AFP, ahora derogada parcialmente hasta el 22 de septiembre. También la manifestación reclamó por la destitución de Dina Boluarte, el rechazo al Congreso del Perú y, en general, a la desigualdad que el país se ve sumergida.

En este contexto, no faltó la presencia de usuarios en las redes que promueven desinformación con tendencias difamatorias. Se viralizó un video que supuestamente muestra como "radicales de Antifa" son retirados a la fuerza por efectivos de la Policía Nacional luego de que madres denunciaran su presencia. No obstante, se trata de una persecución policial a unos protestantes que huían de la represión.

Publicación desinformativa de la red social de X. Foto: captura de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se identificó que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 25.400 visualizaciones, 398 'me gusta', 164 republicaciones por usuarios en sus muros personales y 49 comentarios.

Video muestra represión policial contra manifestantes de la Generación Z

El incidente se dio en la noche del domingo 21 de septiembre, en la marcha que la "Generación Z" inició en la Plaza San Martín. Cuando parte de la manifestación llegó al Palacio de Justicia, ubicado al frente del hotel Sheraton y el centro comercial Real Plaza Centro Cívico, los policías, tras varios enfrentamientos con los civiles, dispararon granadas de gas lacrimógeno y perdigones de goma accionadas con escopetas.

Parte de la movilización buscó refugio ante la represión, por lo que algunos ciudadanos optaron ingresar al centro comercial. A pesar de ser ello, efectivos de la PNP decidieron perseguirlos con granadas lacrimógenas dentro del establecimiento, pese a ser un centro recreacional familiar. Medios como La Encerrona, RPP e Infobae reportaron el incidente.

Lo que vemos en el video son dos jóvenes que fueron acorralados por efectivos de la policía en un baño del centro comercial, quienes intentaron censurar la intervención al ver que otros ciudadanos grababan el hecho. Al final, los policías dejaron libres a los imputados.

Conclusión

El video muestra a unos efectivos policiales que persiguieron a unos manifestantes de la Generación Z, que protestaron en contra del gobierno de Dina Boluarte. El video fue descontextualizado de manera difamatoria en agravio de la movilización por parte de un usuario que publica contenido parcializado. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

