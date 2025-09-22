Autoridades de la Unsaac expresó su 'firme rechazo' frente al hecho. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

Autoridades de la Unsaac expresó su 'firme rechazo' frente al hecho. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

La tarde del último viernes, agentes de la Policía Nacional ingresaron a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) para detener a un docente acusado de presunto acoso sexual y tocamientos indebidos en agravio de una estudiante.

El operativo generó la indignación de los alumnos, quienes entre gritos de “¡justicia!” despidieron al catedrático mientras era trasladado a la delegación policial de Tahuantinsuyo.



TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Se trata de Justo Lavilla, profesor de la mencionada facultad, cuya captura reavivó denuncias de impunidad dentro de la casa de estudios. La mañana de este lunes, los universitarios decidieron tomar el campus central de la Unsaac y aseguran que no se trata de un caso aislado.

Denuncias sin sanciones

Según ellos, existirían al menos 50 denuncias de acoso que hasta ahora no han sido atendidas ni sancionadas. “No contamos con los organismos sancionadores para que los casos puedan llegar al Ministerio Público. Según los estatutos debería existir una comisión investigadora, pero no responde”, declaró Guillermo Espinoza, integrante de la Federación Universitaria de Cusco.

En respuesta, la máxima autoridad de la Unsaac emitió un pronunciamiento en el que expresó su “más firme rechazo y absoluto repudio frente al presunto hecho de acoso ocurrido el 19 de septiembre”, y reafirmó su compromiso de construir una universidad “segura, inclusiva y libre de toda forma de violencia, discriminación y acoso”.

La institución además ratificó su política de tolerancia cero y dispuso el inicio de las acciones inmediatas y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, la protección de la víctima y la sanción ejemplar al docente responsable.

En las próximas horas, los estudiantes sostendrán una reunión con las autoridades universitarias, a la espera de que se garantice justicia en este y en los demás casos de acoso que, aseguran, han quedado impunes dentro de la universidad.