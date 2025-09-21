HOYSuscripcion LR Focus

Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Política

Primer herido en la segunda marcha de la Generación Z: brigadista fue víctima de perdigón

En segundo día de las manifestaciones contra Dina Boluarte y el Congreso, se registra la primera víctima por bala de perdigón.

Primer herido en el segundo día de protestas. Foto: composición LR
Primer herido en el segundo día de protestas. Foto: composición LR

Un brigadista fue herido en la pierna izquierda a causa de un perdigón disparado por la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras se encontraba a la altura de la Plaza San Martín. Fue atendido rápidamente por otros brigadistas voluntarios que han asistido a la 'Marcha de la Generación Z' para apoyar a los ciudadanos que protestan contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Hasta el momento, de acuerdo con los paramédicos voluntarios, han atendido a cuatro personas por disparos de perdigones y dos desmayados durante la represión policial en la avenida Abancay, que inició a las 7:00 p.m. aproximadamente.

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
