El Ministerio Público caerá en el caos institucional si la Junta Nacional de Justicia suspende a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Foto: composición LR

El Ministerio Público caerá en el caos institucional si la Junta Nacional de Justicia suspende a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Foto: composición LR

Si la fiscal de la Nación, Delia Espinoza cae en una demostración de poder de la mayoría de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público se acercará al caos y el desgobierno, y los únicos que ganarán serán la corrupción y el crimen. Habrá caos en la sucesión y, con ello, en el manejo de los casos y las coordinaciones de las principales subespecialidades de investigación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según ha trascendido, la consejera instructora y vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, ha pedido la suspensión preventiva de Espinoza por seis meses, mientras se desarrolla el proceso disciplinario inmediato iniciado en su contra por negarse a cumplir la irregular reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

La propuesta aún no ha sido notificada. De acuerdo con fuentes de La República, se buscaría hacer coincidir la eventual sanción a Espinoza con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que archive el caso Cócteles. El caos que esa decisión generará en la institución, le quitará capacidad de respuesta al Ministerio Público.

Ayer, la fiscal de la Nación declaró que todavía no ha sido notificada de la propuesta de Teresa Cabrera que circula en los medios. Espinoza ha adelantado lo que será su defensa: "De ser cierto este documento, la consejera instructora estaría cometiendo prevaricato. El TC ha dicho que el proceso disciplinario inmediato es inconstitucional, no legal. Además, no se me puede sancionar por cumplir la Constitución. La JNJ pretendía que abandonara mi cargo para entregarlo a otra persona (Patricia Benavides)", afirmó.

La sucesión

Si la doctora Delia Espinoza es suspendida, la Junta de Fiscales Supremos deberá nombrar un fiscal de la Nación interino, por orden de antigüedad

Esto supone que Delia Espinoza resistirá la intención de la JNJ de suspenderla, probablemente a través de una acción de amparo ante los juzgados constitucionales rumbo al Tribunal Constitucional. En principio, debe quedar claro que una suspensión no es una sanción definitiva. Espinoza tendrá margen para recurrir al Poder Judicial, antes de una sanción final, para recuperar el cargo en un tiempo breve.

Ante esta realidad, la Junta de Fiscales Supremos no puede convocar de inmediato a la elección de un nuevo fiscal de la Nación. Tiene que recurrir a la sucesión por causa imprevista. Esto implica llamar al fiscal supremo más antiguo en el nombramiento y, si este no puede, al que le sigue.

Hoy, el fiscal supremo decano llamado a suceder a Espinoza, en primer lugar, es el doctor Pablo Sánchez Velarde. Él ha dicho muchas veces que no quiere el cargo, por lo que lo más probable es que decline. Ya lo hizo antes, cuando suspendieron a Patricia Benavides, como fiscal de la Nación. Le sigue, la segunda, la doctora Zoraida Ávalos Rivera. Ella sí estaría dispuesta a asumir, pero tiene claro que un sector de la prensa y todo el poder político en el Gobierno y el Congreso, no se lo van a permitir tan fácil.

Entonces, deberá decidir entre inmolarse por el Ministerio Público, dirigir la institución con incertidumbre, una lluvia denuncias ante la JNJ y amenazas de destitución, o rápidamente dar un paso al costado. A ella y esta situación, podría estar dirigido el tuit que el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas publicó ayer en sus redes sociales: "¡Que Dios dé sabiduría a todos los que tengan que decidir!".

El siguiente

Llegado el caso, Delia Espinoza suspendida, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, declinando, el fiscal supremo Tomás Gálvez deberá decidir si asume o deja el cargo a Patricia Benavides.

Si la doctora Ávalos también declina o le impiden ascender al cargo, el siguiente, el tercero en la sucesión, es el doctor Tomás Gálvez. En su mensaje, Gálvez da a entender que no quiere ser fiscal de la Nación en las actuales circunstancias, no casi por imposición, aunque intentará llegar al cargo en el futuro, por elección. Gálvez sabe que un sector de la prensa no lo quiere y le recordará los procesos descartados por el TC. Por eso, su mensaje. Un mensaje, además, incompleto, al no incluirse en la sucesión.

PUEDES VER: Tomás Gálvez es restituido como fiscal supremo por orden del Tribunal Constitucional

Detrás de Gálvez, si también decide declinar, está Patricia Benavides, cuarta en la línea de sucesión. Ella si quiere el cargo, como una reparo por su suspensión en diciembre de 2023. Luego, meses más tarde, si se produce la salida definitiva de Espinoza, recién se realizarán elecciones para elegir un nuevo fiscal de la Nación titular. Entonces la pelea será entre Patricia Benavides, con todo el poder político detrás; Tomás Gálvez y el silencioso Juan Carlos Villena Campana.

Pero, entre una y otra decisión, mientras cada quién busca sabiduría divina o terrenal, la institución marchará a la deriva, sin guía y a merced del poder político. Entonces, parafraseando el poema de Vallejo, habrá que decir: "Si os asustan los lápices sin punta, si la fiscalía cae -digo, es un decir-, ¡salid, niños del mundo; id a buscarla!…"