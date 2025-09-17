Paralizan excavaciones arqueológicas cercanas a Despacho Presidencial por comprometer la seguridad de Dina Boluarte

El Ministerio de Cultura resolvió suspender parcialmente las excavaciones arqueológicas que Prolima ejecutaba en la Alameda Chabuca Granda, a escasos metros de Palacio de Gobierno. La decisión se adoptó tras los reiterados pedidos del Despacho Presidencial, que advertía posibles afectaciones a la seguridad de Dina Boluarte.

La resolución anula las autorizaciones emitidas en 2023 y 2024, que permitían la investigación y conservación de la antigua muralla virreinal. Según el Ejecutivo, los trabajos podrían poner en riesgo la integridad de la mandataria y del personal de Palacio, al encontrarse dentro del perímetro considerado de seguridad restringida.

Desde la Municipalidad de Lima se cuestionó la medida, señalando que las excavaciones no alteraban el tránsito peatonal ni vehicular ni representaban amenaza alguna. Prolima sostuvo que el proyecto cumplía con la normativa vigente y buscaba recuperar el patrimonio cultural en beneficio de la ciudadanía.

Con esta decisión, se frena temporalmente una de las intervenciones más relevantes en el Centro Histórico de Lima, cuyo objetivo era poner en valor estructuras que forman parte de la memoria de la ciudad. La medida refuerza la tensión entre el Ejecutivo y las iniciativas de recuperación cultural impulsadas en la capital.

Palacio presionó para detener los trabajos

Los oficios enviados desde el Ministerio de Cultura desde mayo de este año fueron determinantes. La Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría General del Despacho Presidencial advirtieron que las excavaciones en Chabuca Granda podrían afectar los planes de resguardo presidencial y comprometer el perímetro de seguridad de la Casa de Gobierno.

En sus informes, la oficina de seguridad señalaba que la obra reducía espacios para el desplazamiento de comitivas oficiales, incrementaba la afluencia de trabajadores sin control exhaustivo de antecedentes y aumentaba la vulnerabilidad frente a eventuales actos delictivos o terroristas.

El Ministerio de Cultura recogió estos argumentos y concluyó que las resoluciones iniciales que autorizaron los trabajos contravenían normas sobre seguridad nacional. Por ello, declaró la nulidad parcial de las autorizaciones otorgadas a PROLIMA.

La Municipalidad de Lima presentó descargos, recordando que las excavaciones se ejecutaban fuera de los linderos de Palacio de Gobierno y que, en todo momento, se habían mantenido abiertos los accesos y rutas de tránsito. Alegó, además, que los riesgos mencionados por Palacio eran hipotéticos y carecían de sustento técnico.

El proyecto, iniciado en 2023, buscaba recuperar tramos de la muralla virreinal, portadas y tajamares, considerados vestigios fundamentales para la historia urbana de Lima. Entre las zonas intervenidas estaban Amazonas, Portada de Maravillas, Barbone y la propia Alameda Chabuca Granda.

Prolima atribuye suspensión de excavaciones a presiones de Palacio de Gobierno

Según explicó Carlos Vega, vocero de PROLIMA, en la Alameda Chabuca Granda se identificaron hallazgos de enorme valor histórico: vestigios del Molino de Aliaga, del siglo XVI, y restos del Arco del Puente, una estructura que marcaba la entrada a Lima y que fue destruida en 1879. Ambos sectores eran parte de un proyecto destinado a recuperar tramos de la antigua muralla virreinal.

El funcionario advirtió que la paralización ordenada por el Ministerio de Cultura no solo detiene las investigaciones, sino que obliga a cubrir las excavaciones con asfalto y reponer áreas verdes. Esta disposición, sostuvo, expone a los restos a un mayor deterioro, pues la humedad y la presión de materiales modernos pueden dañar estructuras que han sobrevivido más de cuatro siglos.

"Se dividió en dos sectores porque en uno había evidencia de, digamos, las estructuras, los vestigios del Molino de Aliaga, que es del siglo XVI, de la época fundacional, y en el segundo los vestigios del Arco del Puente (...) El Ministerio de Cultura nos manda a reponer el material que se encontraba encima, es decir, el asfalto en la zona que era usada como cochera y áreas verdes en la zona que era empleada como jardín (...) Y nos preocupa eso porque, el jardín, el gras, absorbe humedad y exponer a estos hallazgos a la humedad es dar, digamos, indicios para que se pueda deteriorar cada vez más", comentó.

Vega señaló que la decisión ministerial se sustentó en los pedidos del Despacho Presidencial, que desde mayo exigía suspender las obras. Los argumentos oficiales mencionaban riesgos para la seguridad de la mandataria, supuesta obstrucción de accesos a Palacio y afectaciones a las operaciones del helipuerto ubicado en la parte posterior.

Sin embargo, precisó que ninguno de estos puntos corresponde a la realidad. Aseguró que el ingreso y salida de funcionarios nunca se interrumpió, que los vehículos y peatones continuaron circulando sin problemas y que la excavación se encuentra a más de cien metros del helipuerto, distancia que descarta cualquier afectación.

"Desde el mes de mayo vinieron de manera insistente con cartas y oficios al Ministerio de Cultura solicitando la intervención y en algunas de esas comunicaciones ya solicitando la suspensión inmediata de los trabajos. El Ministerio de Cultura, en base a sus funciones, realizó inspecciones, no encontrando ninguna alteración al patrimonio que pudiera generar una decisión de este tipo. Por lo que la decisión que han tomado ha sido, básicamente, es fundamentada en los argumentos del Palacio, del Despacho Presidencial, pero no un argumento técnico que nazca el Ministerio de Cultura", sostuvo.

Agregó que en cierto momento se presentó una propuesta de reconstrucción del Arco del Puente fue observada por el Ejecutivo como una amenaza para la seguridad presidencial. Vega cuestionó esta postura y sostuvo que, por el contrario, la estructura podía servir como apoyo para mejorar la vigilancia y el resguardo en la zona.

"Nosotros pusimos sobre la mesa la posibilidad de que estas estructuras nuevas del Arco del Puente puedan ser empleadas por seguridad del Estado para mejorar justamente la vigilancia, para mejorar el resguardo, ya que es una estructura de aproximadamente 30 metros de altura, similar a algunos edificios que están alrededor de Palacio", señaló.

Carlos Vega alertó que la suspensión golpea directamente al Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. Subrayó que detener los trabajos arqueológicos frustra el objetivo de acercar la historia a la ciudadanía y de reforzar la identidad cultural de la capital con proyectos de recuperación patrimonial.

Nosotros, como primera intención, tenemos la de resguardar el patrimonio. Nosotros vamos a trabajar a seguir cuidando este espacio, vamos a seguir resguardándolo, restaurándolo, hasta que agotemos todas las vías para que esto pueda continuar. Nosotros no nos allanaremos a una decisión unilateral sin antes haber acudido a todas las instancias legales para poder continuar con estas investigaciones.