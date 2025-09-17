HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
EN VIVO

Curwen en La República | Machu Picchu dejaría de ser una maravilla del mundo

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

El presidente del Consejo de Ministros también descartó renunciar al cargo y señaló que no reconoce haber tenido comunicación con el ministro Juan José Santiváñez.

El ministro Eduardo Arana se pronunció sobre los audios que lo involucran con el ministro Juan Santiváñez. Foto: composición LR.
El ministro Eduardo Arana se pronunció sobre los audios que lo involucran con el ministro Juan Santiváñez. Foto: composición LR.

Eduardo Arana se presentó ante la Comisión de Fiscalización, para responder por los audios con el ministro Juan José Santiváñez en el que coordinan un favor en beneficio de Miguel Marcelo Salirrosas alias 'El Diablo', con el objetivo de trasladarlo a otro pabellón en el penal El Milagro de Trujillo. Durante su exposición, el primer ministro reconoció que recomendó a Santiváñez para que regrese al Consejo de Ministros como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El señor Juan Santiváñez tiene experiencia en gestión pública, tiene experiencia como profesional experto en materias jurídicas, ha demostrado un compromiso real con las políticas del Gobierno y con el país", dijo Eduardo Arana tras ser consultado por qué regresó a Santiváñez.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Eduardo Arana no reconoce los audios con Juan Santiváñez y descarta renunciar al cargo

lr.pe

Durante su exposición, Eduardo Arana, dijo que no tiene responsabilidad política, por lo que no reconoce el audio con Santiváñez.

"De hecho, ha habido una manipulación y filtración desde el Ministerio Público, y creo que aquellos que transgreden la ley, generan caos y afectan la gobernabilidad son quienes deben dar un paso al costado", apuntó Arana, quien indicó, además, que el caso se encuentra en investigación, por lo que fue citado para que declare en calidad de testigo.

Notas relacionadas
Eduardo Arana y Juan Santiváñez asistirán este miércoles 17 al Congreso para explicar los audios revelados

Eduardo Arana y Juan Santiváñez asistirán este miércoles 17 al Congreso para explicar los audios revelados

LEER MÁS
Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

LEER MÁS
Santiváñez se reunió con familiares de alias 'El Diablo' y el escuadrón de la muerte, asegura su abogado

Santiváñez se reunió con familiares de alias 'El Diablo' y el escuadrón de la muerte, asegura su abogado

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

LEER MÁS
Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"

Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"

LEER MÁS
Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

LEER MÁS
Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

LEER MÁS
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

LEER MÁS
La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Escándalo en la visita de Trump al Reino Unido: proyectan imágenes con Epstein y detienen a cuatro activistas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 17 de septiembre, según Jhan Sandoval

Liverpool contra Atlético de Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver partido por Champions League

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota