Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia
El presidente del Consejo de Ministros también descartó renunciar al cargo y señaló que no reconoce haber tenido comunicación con el ministro Juan José Santiváñez.
Eduardo Arana se presentó ante la Comisión de Fiscalización, para responder por los audios con el ministro Juan José Santiváñez en el que coordinan un favor en beneficio de Miguel Marcelo Salirrosas alias 'El Diablo', con el objetivo de trasladarlo a otro pabellón en el penal El Milagro de Trujillo. Durante su exposición, el primer ministro reconoció que recomendó a Santiváñez para que regrese al Consejo de Ministros como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
"El señor Juan Santiváñez tiene experiencia en gestión pública, tiene experiencia como profesional experto en materias jurídicas, ha demostrado un compromiso real con las políticas del Gobierno y con el país", dijo Eduardo Arana tras ser consultado por qué regresó a Santiváñez.
Durante su exposición, Eduardo Arana, dijo que no tiene responsabilidad política, por lo que no reconoce el audio con Santiváñez.
"De hecho, ha habido una manipulación y filtración desde el Ministerio Público, y creo que aquellos que transgreden la ley, generan caos y afectan la gobernabilidad son quienes deben dar un paso al costado", apuntó Arana, quien indicó, además, que el caso se encuentra en investigación, por lo que fue citado para que declare en calidad de testigo.