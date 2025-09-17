HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"

En 'Sin guion' el expresidente cuestionó la gestión de la mandataria Dina Boluarte y criticó que su interés esté en viajar a Estados Unidos en vez de resolver la crisis en el país.

Martín Vizcarra afirmó que no tiene intenciones de salir del país. Créditos: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
El expresidente Martín Vizcarra estuvo en 'Sin guion' en una entrevista con Rosa María Palacios y no dudó en criticar a la presidenta Dina Boluarte. quien solicitó al Congreso de la República permiso para viajar del 21 al 25 de septiembre a Estados Unidos y asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse este 22, 23 y 24 de septiembre en la ciudad de Nueva York

"La población ya no es una población tolerante o sumisa. Eso es lo que ella piensa, si ella tiene tres cordones de seguridad, si se va a Chosica en helicóptero, para ella es sumisa. Pero que camine en la calle, que vaya a su tierra, a ver si puede ir a Andahuaylas (...) El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos", señaló.

Asimismo, el exmandatario comentó sobre la posible candidatura de su hermano, Mario Vizcarra, quien podría ir en su reemplazo a la presidencia debido a las inhabilitaciones en su contra que le impuso el Congreso de la República y las cuales está intentando revertir en un camino contra el tiempo.

"Mi hermano tiene 3%, está cuarto lugar en las encuestas porque él sí puede participar. No va a ser plan B porque hay plan A y está en marcha con fuerza. A mí sí algo me caracteriza es trabajar cuesta arriba. Tengo como seis libros que me han sacado. Mis enemigos han contribuido para mantenerme vigente. Hay diversas miradas de los hechos", sostuvo.

