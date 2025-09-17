Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"
En 'Sin guion' el expresidente cuestionó la gestión de la mandataria Dina Boluarte y criticó que su interés esté en viajar a Estados Unidos en vez de resolver la crisis en el país.
- Martín Vizcarra pide renunciar al antejuicio y desafía al Congreso: "Díganle al Ministerio Público que me investigue"
- Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"
El expresidente Martín Vizcarra estuvo en 'Sin guion' en una entrevista con Rosa María Palacios y no dudó en criticar a la presidenta Dina Boluarte. quien solicitó al Congreso de la República permiso para viajar del 21 al 25 de septiembre a Estados Unidos y asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse este 22, 23 y 24 de septiembre en la ciudad de Nueva York.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"La población ya no es una población tolerante o sumisa. Eso es lo que ella piensa, si ella tiene tres cordones de seguridad, si se va a Chosica en helicóptero, para ella es sumisa. Pero que camine en la calle, que vaya a su tierra, a ver si puede ir a Andahuaylas (...) El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos", señaló.
TE RECOMENDAMOS
Sin Guión | Phillip Butters en LR
PUEDES VER: Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias
Asimismo, el exmandatario comentó sobre la posible candidatura de su hermano, Mario Vizcarra, quien podría ir en su reemplazo a la presidencia debido a las inhabilitaciones en su contra que le impuso el Congreso de la República y las cuales está intentando revertir en un camino contra el tiempo.
"Mi hermano tiene 3%, está cuarto lugar en las encuestas porque él sí puede participar. No va a ser plan B porque hay plan A y está en marcha con fuerza. A mí sí algo me caracteriza es trabajar cuesta arriba. Tengo como seis libros que me han sacado. Mis enemigos han contribuido para mantenerme vigente. Hay diversas miradas de los hechos", sostuvo.