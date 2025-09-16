EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Por el momento, Estados Unidos ofrece únicamente 12 cazas F-16 fabricados por Lockheed Martin, sin embargo la FAP requiere de 24 aeronaves de guerra. | Difusión

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, informó que pedirá al Congreso de ese país la venta al Perú de 10 aeronaves de guerra F-16C Block 70 y 2 F-16D Block 70, más un paquete de motores, equipamiento, repuestos y misiles por un estimado de US$3,420 millones.

El anuncio se registra luego que en la primera semana de mayo de este año, el canciller Elmer Schialler, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, sostuvieron una reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otras autoridades, para conocer los detalles de la propuesta estadounidense que consiste en 12 cazas F-16 Block 70 completamente nuevos, fabricados por la compañía Lockheed Martin.

De acuerdo con el proyecto de renovación de la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú, esta requiere de 24 unidades de cazas (20 monoplazas y 4 biplazas) en condición de recién salidos de fábrica, a un costo referencial y no superior a los US$3,500 millones. Por lo que la oferta estadounidense no satisface el requerimiento estratégico y técnico de la FAP.

Para este año, el Ejecutivo logró la aprobación de US$2,000 millones y ahora ha presentado el visto bueno para asegurar los restantes US$1,500 millones a desembolsar en 2026.

Según el comunicado de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, el Departamento de Estado resolvió aprobar un proyecto de Venta Militar al Extranjero (Foreign Military Sale) al gobierno del Perú, y que ha iniciado el trámite ante el Congreso para la correspondiente certificación.

Como parte del proceso de adquisición, los ministros Elmer Schiller y Walter Astudillo, junto con el comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, viajaron a Suecia y Francia para entrevistas con autoridades y así conocer las propuestas de venta de cazas Gripen E y Rafale F4, respectivamente.

El comunicado estadounidense precisa que “el gobierno del Perú ha solicitado” la compra de 10 F-16C Block 70 y 2 F-16D Block 70.

El monto fijado en US$3,420 millones comprende 12 cazas más 28 motores (24 instalados y 4 de repuesto, 12 misiles aire-aire AMRAAM AIM-120C-8, 52 misiles guiados LAU-129 y 12 misiles antiaéreos M61A1, entre otro armamento y sistemas de comunicaciones.

El Departamento de Defensa estadounidense justifica la venta porque ayudará al gobierno del Perú a fortalecer “la capacidad de controlar la soberanía de su espacio aéreo, defender sus fronteras territoriales y contar con equipos de precisión aire-tierra para apoyar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Hasta el momento la propuesta que se acerca más a los requerimientos es la de la sueca SAAB, fabricante del caza Gripen E, ya que está disponible para la entrega de 24 cazas por US$3,500 millones.

En el caso de la fábrica francesa Dassault, el costo de su aeronave Rafale F4 supera dicha cifra.

Respecto al programa de compensación “offset”, la agencia estadounidense señaló que en las negociaciones se llegarán a los acuerdos que sean necesarios.