HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
EN VIVO

Curwen en La República | Fujimorismo miente sobre reforma de las AFP

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

La propuesta de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa representa la mitad de lo que requiere la FAP para la renovación de su flota de combate, con 24 aeronaves de guerra con un presupuesto de US$3,500 millones.

Por el momento, Estados Unidos ofrece únicamente 12 cazas F-16 fabricados por Lockheed Martin, sin embargo la FAP requiere de 24 aeronaves de guerra.
Por el momento, Estados Unidos ofrece únicamente 12 cazas F-16 fabricados por Lockheed Martin, sin embargo la FAP requiere de 24 aeronaves de guerra. | Difusión

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, informó que pedirá al Congreso de ese país la venta al Perú de 10 aeronaves de guerra F-16C Block 70 y 2 F-16D Block 70, más un paquete de motores, equipamiento, repuestos y misiles por un estimado de US$3,420 millones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El anuncio se registra luego que en la primera semana de mayo de este año, el canciller Elmer Schialler, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, sostuvieron una reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otras autoridades, para conocer los detalles de la propuesta estadounidense que consiste en 12 cazas F-16 Block 70 completamente nuevos, fabricados por la compañía Lockheed Martin.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

De acuerdo con el proyecto de renovación de la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú, esta requiere de 24 unidades de cazas (20 monoplazas y 4 biplazas) en condición de recién salidos de fábrica, a un costo referencial y no superior a los US$3,500 millones. Por lo que la oferta estadounidense no satisface el requerimiento estratégico y técnico de la FAP.

PUEDES VER: Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

lr.pe

Para este año, el Ejecutivo logró la aprobación de US$2,000 millones y ahora ha presentado el visto bueno para asegurar los restantes US$1,500 millones a desembolsar en 2026.

Según el comunicado de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, el Departamento de Estado resolvió aprobar un proyecto de Venta Militar al Extranjero (Foreign Military Sale) al gobierno del Perú, y que ha iniciado el trámite ante el Congreso para la correspondiente certificación.

Como parte del proceso de adquisición, los ministros Elmer Schiller y Walter Astudillo, junto con el comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, viajaron a Suecia y Francia para entrevistas con autoridades y así conocer las propuestas de venta de cazas Gripen E y Rafale F4, respectivamente.

El comunicado estadounidense precisa que “el gobierno del Perú ha solicitado” la compra de 10 F-16C Block 70 y 2 F-16D Block 70.

El monto fijado en US$3,420 millones comprende 12 cazas más 28 motores (24 instalados y 4 de repuesto, 12 misiles aire-aire AMRAAM AIM-120C-8, 52 misiles guiados LAU-129 y 12 misiles antiaéreos M61A1, entre otro armamento y sistemas de comunicaciones.

PUEDES VER: Dirigente pesquero se reelige en “congreso” con asistencia de tan solo 25 personas

lr.pe

El Departamento de Defensa estadounidense justifica la venta porque ayudará al gobierno del Perú a fortalecer “la capacidad de controlar la soberanía de su espacio aéreo, defender sus fronteras territoriales y contar con equipos de precisión aire-tierra para apoyar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Hasta el momento la propuesta que se acerca más a los requerimientos es la de la sueca SAAB, fabricante del caza Gripen E, ya que está disponible para la entrega de 24 cazas por US$3,500 millones.

En el caso de la fábrica francesa Dassault, el costo de su aeronave Rafale F4 supera dicha cifra.

Respecto al programa de compensación “offset”, la agencia estadounidense señaló que en las negociaciones se llegarán a los acuerdos que sean necesarios.

Notas relacionadas
Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

LEER MÁS
Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

LEER MÁS
Hackers filtran secretos de la Dirección de Inteligencia de la PNP

Hackers filtran secretos de la Dirección de Inteligencia de la PNP

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

LEER MÁS
Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS
Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

LEER MÁS
Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

LEER MÁS
Tráfico de influencias y peculado: los posibles delitos de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana tras revelación de audio

Tráfico de influencias y peculado: los posibles delitos de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana tras revelación de audio

LEER MÁS
César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Arsenal FC vs Athletic Bilbao: dónde ver el partido gunners y rojiblancos EN VIVO por Champions League 2025/26

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota