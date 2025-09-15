HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

El periodista sostuvo que las recientes movilizaciones expresan el creciente rechazo al gobierno pese a las declaraciones de Boluarte y advirtió que podrían intensificarse ante su falta de respuestas.

César Hildebrandt advierte a Dina Boluarte. Foto : composición LR
César Hildebrandt advierte a Dina Boluarte. Foto : composición LR

En su videocolumna semanal, el periodista César Hildebrandt se refirió a las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en las que minimizó las movilizaciones ciudadanas. Hildebrandt le advirtió que no esté muy tranquila porque ya hay protestas que están empezando a surgir nuevamente.

"Algo así dijo la señora Boluarte, en su dejo, en su tono, en fin, entre comillas popular. Ya aprendieron a no protestar, señora no se la crea, ya empezaron las protestas, pueden venir otras y ojalá que a usted no se le ocurra el mismo tratamiento de diciembre de 2022 y enero de 2023, fue letal, por eso le dicen Dina asesina", comentó.

Asimismo, Hildebrandt, abordó la reciente publicación del Gobierno de Dina Boluarte que aprueba la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que prohíbe que las ONGs puedan defender a las víctimas de derechos humanos.

"Finalmente se dio el reglamento de la ley APCI que prohíbe a las ONGs defender a la víctimas de violaciones de derechos humanos. Impresionante. Claro, Dina, eres encantadora coherente, mataste 48, ¿por qué te van a preocupar los derechos humanos? No vaya a ser que lleguen a tu nombre. Esto es inacatable, es una ley sucia, propongo la insubordinación civil, la propongo firmemente", señaló.

PUEDES VER: Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Además, Hildebrandt se refirió al audio revelado por Panorama en el que se escucharía aparentemente a Juan Santiváñez y al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana. En esa conversación le pediría favores para beneficiar a su patrocinado, un ex policía sentenciado a 27 años de cárcel y parte de la organización criminal 'Los Pulpos', cuando Santiváñez ocupaba el cargo de viceministro del Interior.

"Son muy feos porque tienen que ver con favores a un delincuente condenado a 27 años de cárcel (...) se llama Miguel Salirrosas y cuando era viceministro Santiváñez era abogado de este delincuente y llamaba al señor Arana para ver si lo cambiaban de pabellón. Da una idea de lo que es le gobierno de Dina Boluarte, la sordidez absoluta", sostuvo.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre audio de Santiváñez y Arana: "Por menos he visto renunciar"

Hildebrandt: "Si la derecha sigue apostando por Keiko, va a salir otro Castillo"

En esa misma línea, Hildebrandt advirtió que la persistencia de la derecha en respaldar a Keiko Fujimori podría abrir nuevamente el camino a un candidato que no de la talla, como ocurrió con Pedro Castillo. Señaló que el exmandatario, pese a sus limitaciones políticas e intelectuales, fue electo como una reacción del electorado frente al fujimorismo.

"Si la derecha sigue apostando por Keiko, va a salir otro Castillo. ¿Por qué ganó Castillo? Un hombre tan poco preparado, poco letrado, de tan poca envergadura intelectual. Salió porque apostaron por Keiko y la gente dijo 'me tienen hasta acá'", refirió.

