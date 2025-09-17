HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

El acuerdo permitirá restablecer el servicio ferroviario y el traslado de turistas, mientras continúa el diálogo sobre la carretera Hiram Bingham.

Vía se encontraba bloqueada por más de 72 horas. Foto: Defensoría del Pueblo
Vía se encontraba bloqueada por más de 72 horas. Foto: Defensoría del Pueblo

En un comunicado oficial, el Comité de Lucha de las diferentes comunidades del distrito de Machupicchu, en Cusco, anunció la suspensión de su medida de protesta desde las 11:00 de la mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025, por un plazo de 72 horas. La decisión responde a un proceso de mediación liderado por la Defensoría del Pueblo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los comuneros solicitaron a las empresas operadoras de la vía férrea, Perú Rail e Inca Rail, retomar de inmediato sus actividades de servicio ferroviario para garantizar la conectividad hacia la ciudadela inca, con el fin de atender la situación de cientos de turistas varados.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

Tal como el abastecimiento de productos debido a que la principal vía de comunicación se mantuvo bloqueada por más de 72 horas. Pedido que se encuentra a la espera de una respuesta de parte de las empresas ferrocarrileras.

PUEDES VER: Gobernador de Cusco responsabiliza al Ejecutivo por crisis en Machu Picchu: “No matemos a la gallina de los huevos de oro"

lr.pe

Asimismo, invocaron a la empresa Perú Rail a reprogramar progresivamente el traslado de buses de la empresa San Antonio de Torontoy hacia el distrito de Machu Picchu.

También, exigieron a las autoridades locales, regionales y nacionales atender su reclamo relacionado con el título habilitante otorgado por la Municipalidad Provincial de Urubamba a favor de la empresa San Antonio de Torontoy, designada para operar provisionalmente en la carretera Hiram Bingham.

En el documento, las comunidades pidieron también que la Defensoría del Pueblo cumpla un rol activo como mediadora frente a la problemática generada por el uso de la carretera Hiram Bingham.

Notas relacionadas
Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: suspenden paro por 72 horas y reanudan actividades en la ciudadela

Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: suspenden paro por 72 horas y reanudan actividades en la ciudadela

LEER MÁS
Gobernador de Cusco responsabiliza al Ejecutivo por crisis en Machu Picchu: “No matemos a la gallina de los huevos de oro"

Gobernador de Cusco responsabiliza al Ejecutivo por crisis en Machu Picchu: “No matemos a la gallina de los huevos de oro"

LEER MÁS
¿Qué pasa en Machu Picchu y por qué podría perder su título de Maravilla del Mundo, según New7Wonders?

¿Qué pasa en Machu Picchu y por qué podría perder su título de Maravilla del Mundo, según New7Wonders?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

LEER MÁS
Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

LEER MÁS
Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

LEER MÁS
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

LEER MÁS
Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"

Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"

LEER MÁS
EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel tras ir al hospital por vómitos y mareos

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 17 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Política

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota