Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

Vía se encontraba bloqueada por más de 72 horas. Foto: Defensoría del Pueblo

En un comunicado oficial, el Comité de Lucha de las diferentes comunidades del distrito de Machupicchu, en Cusco, anunció la suspensión de su medida de protesta desde las 11:00 de la mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025, por un plazo de 72 horas. La decisión responde a un proceso de mediación liderado por la Defensoría del Pueblo.

Los comuneros solicitaron a las empresas operadoras de la vía férrea, Perú Rail e Inca Rail, retomar de inmediato sus actividades de servicio ferroviario para garantizar la conectividad hacia la ciudadela inca, con el fin de atender la situación de cientos de turistas varados.

Tal como el abastecimiento de productos debido a que la principal vía de comunicación se mantuvo bloqueada por más de 72 horas. Pedido que se encuentra a la espera de una respuesta de parte de las empresas ferrocarrileras.

Asimismo, invocaron a la empresa Perú Rail a reprogramar progresivamente el traslado de buses de la empresa San Antonio de Torontoy hacia el distrito de Machu Picchu.

También, exigieron a las autoridades locales, regionales y nacionales atender su reclamo relacionado con el título habilitante otorgado por la Municipalidad Provincial de Urubamba a favor de la empresa San Antonio de Torontoy, designada para operar provisionalmente en la carretera Hiram Bingham.

En el documento, las comunidades pidieron también que la Defensoría del Pueblo cumpla un rol activo como mediadora frente a la problemática generada por el uso de la carretera Hiram Bingham.