Rosa María Palacios sobre audio de Santiváñez y Arana: "Por menos he visto renunciar"
La periodista comentó el audio difundido por Panorama, en el que se registraría una conversación entre Juan Santibáñez y el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, en la que se solicita el traslado de un interno a otro centro penitenciario.
- Phillip Butters en entrevista con Rosa María Palacios sobre reforma de AFP: "Es la ley Keiko"
- Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"
Rosa María Palacios criticó que el actual ministro de Justicia, antes ministro del Interior, Juan José Santiváñez, haya mantenido su práctica privada de abogado mientras ocupaba cargos de alta responsabilidad en el Estado en el Poder Ejecutivo, situación que podría configurar un conflicto de intereses.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"El ministro del Interior seguía atendiendo a sus clientes cuando era viceministro y cuando ya era ministro. ¿Cómo? El señor ministro del Interior mantenía una práctica jurídica. Al pasar a trabajar para el Estado, se supone que debía renunciar a toda actividad privada. Fue jefe del gabinete de asesores, viceministro y luego ministro. Durante ese tiempo siguió atendiendo a su clientela, en particular a la familia de un policía condenado a más de 25 años de prisión, miembro de una organización vinculada a Los Pulpos", sostuvo.
TE RECOMENDAMOS
Sin Guión | Phillip Butters en LR
Asimismo, se refirió al reciente audio revelado por el dominical Panorama, que comprometería a Juan Santiváñez y el entonces ministro de Justicia, ahora premier, Eduardo Arana, en una conversación en la que le pide trasladar a un preso ex policía a otro centro penitenciario.
"El señor Marcelo Salir Rosas está preso en Trujillo. Su familia había tramitado un recurso de agravio constitucional a través del estudio Santibáñez & Santibáñez. Las conversaciones giraban en torno al reclamo de esta familia por conseguir resultados. ¿Qué resultados? Primero, la reducción de la pena y, luego, el cambio de penal o, al menos, de pabellón. Por menos he visto renunciar", comentó.