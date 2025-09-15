HOYSuscripcion LR Focus

UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I
Política

Rosa María Palacios sobre audio de Santiváñez y Arana: "Por menos he visto renunciar"

La periodista comentó el audio difundido por Panorama, en el que se registraría una conversación entre Juan Santibáñez y el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, en la que se solicita el traslado de un interno a otro centro penitenciario.

Rosa María Palacios criticó el audio que comprometería a Santiváñez y Arana. Foto: composición LR
Rosa María Palacios criticó el audio que comprometería a Santiváñez y Arana. Foto: composición LR

Rosa María Palacios criticó que el actual ministro de Justicia, antes ministro del Interior, Juan José Santiváñez, haya mantenido su práctica privada de abogado mientras ocupaba cargos de alta responsabilidad en el Estado en el Poder Ejecutivo, situación que podría configurar un conflicto de intereses.

"El ministro del Interior seguía atendiendo a sus clientes cuando era viceministro y cuando ya era ministro. ¿Cómo? El señor ministro del Interior mantenía una práctica jurídica. Al pasar a trabajar para el Estado, se supone que debía renunciar a toda actividad privada. Fue jefe del gabinete de asesores, viceministro y luego ministro. Durante ese tiempo siguió atendiendo a su clientela, en particular a la familia de un policía condenado a más de 25 años de prisión, miembro de una organización vinculada a Los Pulpos", sostuvo.

PUEDES VER: Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Asimismo, se refirió al reciente audio revelado por el dominical Panorama, que comprometería a Juan Santiváñez y el entonces ministro de Justicia, ahora premier, Eduardo Arana, en una conversación en la que le pide trasladar a un preso ex policía a otro centro penitenciario.

"El señor Marcelo Salir Rosas está preso en Trujillo. Su familia había tramitado un recurso de agravio constitucional a través del estudio Santibáñez & Santibáñez. Las conversaciones giraban en torno al reclamo de esta familia por conseguir resultados. ¿Qué resultados? Primero, la reducción de la pena y, luego, el cambio de penal o, al menos, de pabellón. Por menos he visto renunciar", comentó.

PUEDES VER: Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

