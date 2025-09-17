HOYSuscripcion LR Focus

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

Rafael López Aliaga anunció que viajaría al Vaticano acompañado de Javier Cipriani con el objetivo de visitar al papa León XIV. Sin embargo, su intensión no fue concretada debido a que la Santa Sede negó la audiencia privada.

Durante una cena benéfica en Madrid, el alcalde de Lima fue captado junto a los hermanos Cipriani. Foto: difusión
Previo a su viaje al Vaticano, Rafael López Aliaga anunció durante un evento de la Municipalidad de Lima que viajaría junto a Javier Cipriani, presidente de la fundación Lima y hermano del excardenal, Juan Luis Cipriani, a visitar al papa León XIV. Javier Cipriani pertenece a los círculos católicos cercanos al Opus Dei y es ligado a gestiones de apoyo a López Aliaga en espacios religiosos conservadores.

Durante su viaje a España, López Aliaga participó en una cena benéfica en Madrid organizada por la Fundación Lima. En ese evento coincidió con el propio Juan Luis Cipriani, lo que evidenció una alianza con sectores católicos ultraconservadores que el alcalde buscó mostrar como respaldo antes de su frustrado encuentro con el pontífice.

La visita de López Aliaga al Vaticano estuvo rodeada de polémica. Diversos colectivos, incluidas víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana —organización que fue suprimida por la Santa Sede en enero de este año tras graves denuncias de abusos—, advirtieron que la estrategia del alcalde de mostrarse junto al Papa buscaba desviar la atención de las acusaciones que enfrenta en el país. Además, señalaron que se trataba de un intento de instrumentalizar la figura del pontífice.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

lr.pe

Ante esto, la Santa Sede rechazó otorgarle una audiencia privada al alcalde limeño, limitando su participación únicamente a la audiencia general. El Vaticano argumentó problemas de agenda, aunque fuentes consultadas precisan que se buscó evitar que la visita de López Aliaga fuera utilizada con fines políticos. El burgomaestre no logró el objetivo central de su viaje, lo que representó un revés en su estrategia mediática.

Tras estas negativas, López Aliaga optó por adelantar su salida hacia Estados Unidos para atender procesos judiciales relacionados con su gestión municipal y con litigios pendientes frente a Odebrecht.

PUEDES VER: Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

lr.pe
