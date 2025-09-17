Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias
Los ministros de la actual cartera de Dina Boluarte responden a las acusaciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se han visto involucrados en audios que revelan un presunto tráfico de influencias a favor del policía apodado 'El Diablo', que fue sentenciado por formar parte de la banda criminal 'Los Pulpos'.
Ambos fueron citados a la Comisión de Fiscalización para responder por las acusaciones y dar sus descargos ante la revelación de los audios.
Eduardo Arana y Juan José Santiváñez en Comisión de Fiscalización
Eduardo Arana no reconoce los audio
Eduardo Arana en Comisión de Fiscalización: "No reconozco los audios... Ha habido una manipulación y filtración por parte del Ministerio Público y creo que aquellos que transgreden la ley son aquellos que deben dar un paso al costado".
Juan José Santiváñez llegó al Congreso
Ministro Juan José Santiváñez llegó al Congreso. Fue abordado por la prensa, pero guardó silencio.
Fujimorista Bustamante sugiere que audios podrían ser IA
Congresista fujimorista Ernesto Bustamante se pronuncia en contra de citación a ministros al Congreso. “Ellos deben estar en el Consejo de Ministros“, señala. Además, sugiere que audios de Santiváñez podrían ser IA y califica de 'tontería' a su citación.