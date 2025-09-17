HOYSuscripcion LR Focus

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana en aprietos y Dina Boluarte quiere ir a la ONU | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Los ministros de la actual cartera de Dina Boluarte responden a las acusaciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso

Arana y Santiváñez responden a la Comisión de Fiscalización. Foto: composición LR
Arana y Santiváñez responden a la Comisión de Fiscalización. Foto: composición LR

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se han visto involucrados en audios que revelan un presunto tráfico de influencias a favor del policía apodado 'El Diablo', que fue sentenciado por formar parte de la banda criminal 'Los Pulpos'.

Únete a nuestro canal de política y economía

Ambos fueron citados a la Comisión de Fiscalización para responder por las acusaciones y dar sus descargos ante la revelación de los audios.

PUEDES VER: Retiro AFP 2025 EN VIVO, Comisión de Economía inició debate de nueva liberación de fondos de pensiones

lr.pe

Eduardo Arana y Juan José Santiváñez en Comisión de Fiscalización

11:03
17/9/2025

Eduardo Arana no reconoce los audio

Eduardo Arana en Comisión de Fiscalización: "No reconozco los audios... Ha habido una manipulación y filtración por parte del Ministerio Público y creo que aquellos que transgreden la ley son aquellos que deben dar un paso al costado".

11:03
17/9/2025

Juan José Santiváñez llegó al Congreso

Ministro Juan José Santiváñez llegó al Congreso. Fue abordado por la prensa, pero guardó silencio.

11:02
17/9/2025

Fujimorista Bustamante sugiere que audios podrían ser IA

Congresista fujimorista Ernesto Bustamante se pronuncia en contra de citación a ministros al Congreso. “Ellos deben estar en el Consejo de Ministros“, señala. Además, sugiere que audios de Santiváñez podrían ser IA y califica de 'tontería' a su citación.

