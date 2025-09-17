Arana y Santiváñez responden a la Comisión de Fiscalización. Foto: composición LR

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se han visto involucrados en audios que revelan un presunto tráfico de influencias a favor del policía apodado 'El Diablo', que fue sentenciado por formar parte de la banda criminal 'Los Pulpos'.

Ambos fueron citados a la Comisión de Fiscalización para responder por las acusaciones y dar sus descargos ante la revelación de los audios.

